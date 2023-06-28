Пользователи активно выражают свое недовольство сотрудничеству AMD и Starfield ©

Кто-то оплакивает гипотетическое отсутствие поддержки DLSS, кто-то ругают классической пустой болтовни Bethesda, кто-то опасается проблем уровня Jedi: Survivor, а кто-то просто призывает бойкотировать AMD. Анонсирующий ролик уже получил 3.3 тысячи дизлайков при 1.8 лайков.

Вчера AMD объявила о сотрудничестве с Bethesda и Starfield, возможно, самой ожидаемой игрой 2022, а теперь и 2023 года. И, по правде говоря, это не самое лучшее время для "красной" команды, учитывая, что в последнее время на нее обрушилось много критики за то, что она якобы блокирует конкурирующие средства масштабирования в спонсируемых ею играх.

И поэтому это объявление заставило интернет задаться вопросом, означает ли это, что нет никакой надежды на применение DLSS в Starfield, кроме предприимчивых моддеров, после выхода игры.

Обвинение в блокировании конкурирующих разработок AMD фактически не отрицает, но она уклонилась от ответа на вопрос, является ли блокирование DLSS и Xess следствием спонсорства AMD. Со своей стороны, Nvidia прямо заявила, что "не блокирует и не будет блокировать, ограничивать, препятствовать или мешать разработчикам внедрять технологии конкурентов каким-либо образом".

Реакция на объявление о партнерстве AMD x Starfield не была особенно позитивной даже на сабреддите r/Amd, который часто является бастионом поддержки всего, что делает "красная команда". Многие ссылаются на Jedi: Survivor как на пример того, как плохо могут обстоять дела с запуском Starfield. Так что да, там действительно царит активная враждебность.

На r/nvidia, где, кажется, царит атмосфера смирения с тем фактом, что придется полагаться на моддеров, чтобы выжать из игры дополнительную производительность.

А в Твиттере? Ну, там все стабильно. Хотя есть и поддерживающие комментарии:

Тодд Говард подтвердил, что "в нашей кодовой базе есть инженеры AMD, работающие над обработкой и повышением разрешения изображения FSR2, и это выглядит невероятно". FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR2) - гораздо более впечатляющая технология повышения качества изображения по сравнению с первым поколением, и геймеры Radeon будут более чем довольны. Наличие открытой технологии AMD в игре означает, что с момента запуска доступ к функционирующему апскейлеру будет у всех, а не только у определенной группы геймеров. Если у вас GPU AMD, то предпочтение FSR2 перед конкурирующими технологиями вас абсолютно не волнует, поскольку собственная методология масштабирования Nvidia означает, что ваши видеокарты AMD все равно не смогут воспользоваться преимуществами DLSS. Если же у вас GPU GeForce, вы все равно можете включить FSR2 для повышения частоты кадров.

Однако, дело в том, что фактическая реализация DLSS и FSR2 на стороне разработчиков настолько схожа, что возможность добавить оба апскейлера в игру бок о бок часто воспринимается как мелочь. И действительно, многие игры делают это. Nvidia даже создала инструмент, который позволит разработчикам добавлять XeSS, DLSS и FSR2 без особых затрат на логистику.

Другой аргумент, по крайней мере, для пользователей GPU Nvidia, заключается в том, что FSR2 от AMD менее эффективен, чем последняя версия технологии Deep Learning SuperSampling (DLSS) от Nvidia.

Справедливости ради AMD следует отметить, что речь идет не только о ПК, и тот факт, что ее аппаратное обеспечение используется в Xbox Series X/S, важно помнить. Об этом говорит Джек Хуань, генеральный менеджер группы вычислительных и графических решений AMD, в видеоролике анонса.

"Эти оптимизации, - говорит Хуань, - ускоряют производительность и улучшают качество игрового процесса, используя многопоточный код, которым смогут воспользоваться как игроки Xbox, так и PC".

Но это не остановило людей, жалующихся на то, что это может означать для Starfield в целом. Существует как много опасений по поводу того, что Starfield будет иметь запуск Cyberpunk 2077. И учитывая историю Bethesda, когда в ее играх присутствовал определенный уровень ошибок, как страшных, так и не очень, многие ожидают, что запуск Starfield будет сопровождаться ошибками, особенно на ПК.

Также есть опасения, что, учитывая участие AMD в процессе разработки, вряд ли будет выпущено особенно красивое издание для ПК. Карты Radeon не являются лучшими в области эффектов трассировки лучей, и кажется вероятным, что любая реализация будет в лучшем случае ограниченной, как и большинство функций трассировки лучей на консолях.

Все, что нужно сделать AMD, чтобы положить конец этой легкой полемике, это выйти и официально заявить, что она не препятствует разработчикам внедрять любые функции конкурентов, которые они считают нужными, в партнерские игры. Будь то DLSS или XeSS от Intel.