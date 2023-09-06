Похоже, игроки массово оформляют возврат средств за Starfield

Студия Bethesda Softworks в 2018 году удивила геймеров анонсом совершенно новой амбиционной ролевой игры Starfield. Проект обещал подарить возможность исследовать множество планет и интриговал исследованием звездных систем, поэтому мгновенно стал самой ожидаемой игрой. Несмотря на огромное внимание к Starfield со стороны игроков до релиза, похоже, сейчас за неё активно просят возврат средств. Вместо неё игроки рекомендуют обратить внимание на другие проекты, включая недавний Baldur's Gate 3.
Об этом свидетельствуют данные цифрового магазина Steam. Пока Starfield была доступна в рамках раннего доступа в сервисе, наблюдалось весьма стандартное число возвратов игр, которое стремилось к средним значениям в 70-140 тысяч запросов. За день до релиза эта цифра заметно выросла до почти 200 тысяч, и многие связывают это с полноценным релизом Starfield. Дело в том, что ранний доступ к игре открывался только после покупки премиального издания, но деньги за него можно было легко вернуть даже после 30 часов прохождения, сохранив при этом весь свой прогресс.
В обсуждениях Steam замечены отдельные руководства, где пользователи описывали, как гарантированно и быстро вернуть деньги за Starfield. Для этого нужно было только написать в обратную связь магазина и пожаловаться на техническое состояние. Вероятно, этим лайфхаком воспользовались многие геймеры, если судить по активности комментариев в таких обсуждениях.
Некоторые пользователи утверждают, что просто вернут деньги за премиальное издание, а потом снова купят игру по стандартной цене. Другие же пишут, что им действительно не понравилась игра. Такие пользователи жалуются на техническое состояние Starfield, постоянные баги и слабую графику. Нашлись и такие пользователи, которые за время раннего доступа смогли пройти основной сюжет, и им больше не интересна игра.
Согласно последним данным, в Starfield играют 198 тысяч пользователей. Проект собрал почти 14 тысяч отзывов, из которых 83% одобряют игру. Игра также доступна на консолях Xbox, и как обстоят дела там, понять сложно.
Ну как Я и предсказывал сегодняшний день всё покажет. Допустим офрелиз был в 6:00 по московскому. 2 часа тушкам на ознакомление. И вуаля в 8:00 по Москве новость - в стиме походу волна отказов! БРАВО, люди наотрез отказываются употреблять сиё поделие, так держать БРАТЦЫ!!!! Я мысленно с ВАМИ!!!! Так держать, заставим криворуких взяться за ум. Даёшь качественные игры за НАШИ деньги.
что ты предсказал ? игра успешная, игра людям нравится, у игры 87 % положительных обзоров
Процент не масса ,там может быть как миллион ,так и 10 человек
Хомяки, а вы помните что я писал https://www.playground.ru/starfield/news/fil_spenser_my_hotim_chtoby_lyudi_igrali_v_starfield_ne_odno_desyatiletie-1646754 про Фила Спенсера тут? И как меня массово минусовали...да, хомяки тараканы? Я же говорил, что Старфильд не Стар Ситизен. Ибо первая тупо предлагала 1000 миров сгенерированных, а вторая пару солнечных систем которых в ручную создавали и создают. Прям таких грандиозно насыщенных.
Да, хомяки. Ошибка ваешго Старфильда в том, что нужно было 10-20-30 насыщенных солнечных систем создать а не вот это вот пафос с тысячами пустыми планетами
Star citizen? Так это же жулики, которые уже много лет людей на деньги нагревают. Друг мой, ты и сам хомячком оказался.
выглядит так как будто ты пернул против ветра занюхнул а теперь , злишься что воняет
болванчики стремные это да но больше раздражают одни и те же нпс которые квесты дают приведи принеси(вот она дает тебе квесты ты идешь и приводишь ее близнеца. грандиозно! а после ты встречаешь ее у шахтеров)
Добро пожаловать в видеоигры.
Еще прикол в чём... На форумах Steam не затихают темы, что в игре слишком много чёрных персонажей. Я собрался с мыслями и тупо посчитал их в двух разных локациях:
New Atlantis - столица мира или как она там обозначается
Какой-то город в стиле вестерна
Вот два видео, заодно посмотрите на модели персонажей:
Теперь за эти видео у меня звание главного расиста на форумах Стима. И да, я провёл в игре около 6 часов и оформил возврат, пока что оно того не стоит, надо подождать
Как они умудряются с каждым проектом делать все более пустые города😂
Не знаю, но не покидало ощущение пустоты и замкнутости, тоже одна из причин возврата. Ты прыгаешь в звездолёт, а делать в нём нечего. Ты выходишь за пределы города и утыкаешься в стену через 10 минут. В общем всё неоднозначно. Я дошёл до стены где-то за 10 минут
Стены это еще не так страшно, они в том или ином виде есть во всех играх. Меня просто охватило уныние, когда ты бегал по городу, и там ничего не происходит. Вообще. Ноль контента на квадратный сантиметр.
Да не скажу, что прям совсем не происходит ничего. Где-то кто-то общается и ты вклиниваешься в квест из разряда принеси / убери / подойди / убей / победи / поговори, но по сути ничего супер интересного не происходит. Мне зашёл один квест с освобождением банка, но он так убого реализован, будто сделали в каком-то приложении "собери игру сам" из начала 2000-х. Ну и в целом это было около-сюжетное задание при входе на локацию:
зачем им стараться, если каждый раз всё равно хавают?
Раньше я говорил что фаллаут 4 получилась очень слабой игрой, беру свои слова назад, фаллоут 4 просто шедевр в сравнении со старфилдом. В фоле хотя бы мир не пустой, всегда есть что исследовать. А не просто бегать по пустым однотипным местам. Молодцы беседка, после фола 76 явно поработали над ошибками, следующая игра получилась еще хуже:)
Ещё бы за такие деньги ребята вы что??? люди хбоксы по всему миру кинулись покупать ради этой поделки, а тут фолыч 4 в космосе. Никакого прорыва, никакого некстгена, просто очередная игра беседки не больше. Тем более вырезали русский язык, но позабыли, что русские живут не только в России и это ещё один огромный минус у кого консоль. Конечно народ будет возвращать
Причем судя по всему 4 Фолл ещё и выигрывает,так как у него меньше загрузочных экранов)
Тут загрузка завуалирована под катсцену, ничего умнее не могли придумать
Существуют люди, которые другое ожидали?)
Уверяю тебя, полмира)))
Fallout 4 гораздо лучше этого поделия. Чем именно? Загибаем пальцы:
1) бесшовный мир
2) интересные локации
3) разнообразные враги
4) полноценная расчлененка
5) умный относительно Старфилд ИИ
6) по-настоящему различные фракции
7) харизматичные NPC
8) неплохие напарники
9) силовая броня
10) по-орочьи безумный крафт оружия
Ничего из этого в Старфейле нет.
Вы, кстати, поосторожнее с этими сравнениями. А то фанаты Starfield и прочих начнут преследовать и травить Ларианов за то, что они сделали слишком хорошую игру. Такие времена.
Надеюсь, станет массово. Хватит уже жрать бета-тесты на релизе.
Я не покупал, но тоже хочу оформить возврат!
Позорище, а не игра. Анимация лиц 2010-го, забагованое днище
Ну так движку сколько лет, много чего не реализовано, физика позор, особенно учитывая то, сколько по ее части правили в предыдущих играх. Игру конечно надо было пилить ещё.
Удивляют те, кому понравилась игра и они считают, что все обещания выполнены перед игроками. Теперь остается ждать патчи и надеяться на моды.
Да, Скайрим разочаровал. Анимации 2002 года и баги.
Дружище, рад что ты здесь самый адекватный😃
как я и говорил у бг3 почти нет конкурентов!поэтому рпг года это 100% но возможно даже игрой года станет! если бы не запоренный 3 акт с концовками то вообще игра 10летия точно!
ЖДЕМС...
мм найс игра года без геймплея) кайф игра года игра цифр)
Найс, поделом бракоделу.
Молодцы, так держать.
Из за отмены русского, надеюсь беседка обосрется с этой игрой
игра максимум 2010 года ,она не выглядит как игра 2023,все устарело в этой игре лет на 15,все абсолютно,все эти деревянные анимации,геймплей пустой все это просто блевотина еще и движок с морровинда это просто позорище.стар ситизен с самого релиза был шедевральный аналогов как говорится нет,да там баги лаги и прочее,но там можно хотя бы садится на любые планеты без загрузок,и там реально был космос а не статичная картинка как здесь,ноу мен скай тоже топ,до сих пор обновы выходят бесплатные,а это чудовище и даром не хочется качать даже,засирая комп
на релизе там был симулятор ангара, в котором стоял корабли ему можно было открывать всякие двери кнопкой юзать от сру энжына 3. еще там была арена если ее не добавили чуть позже размером 6х9 со здоровенной планетой скайбоксом в которую фигали мощные лазеры на скайбоксе. и честно говоря я на релизе думал что это буде что то типа х3 и фрилансера но с маленькими самолетами для файтов и возможностью побегать по судну когда оно в порту и по порту через и возможно поабордажить как в каловдути. но игра до сих пор н вышла и пару раз графически устарела ее переделали и воде как не собираются делать лучи так что что считать релизом?
Пойду лучше mass effect andromeda перепройду
Играл пол часа, стоит играть в Андромеду?
Щас стоит, отполированная норм
Попробуем)
Главное на сюжет не обращай внимания, он там слабенький. И модов накати на антиповестку
Ну ёлки, сколько кричали и кричат всем этим глупцам - ну не берите вы предзаказы!!!! Сейчас многие разрабы при виде прихода бабла забивают на доделку игры!!!!))))
Видимо, фанаты беседки, несмотря на предупреждения "тупых хейтеров", все же развернули и попробовали коричневую "конфетку" от Тодда. И убедились, что вкус в этих Берти Боттс совсем не шоколадный. XD
неужели люди перестают хавать шлак?
Зачем было покупать если он есть в пассе. Вот будет скидка в стиме 50 проц тогда можно и то через несколько месяцев когда выйдет куча модов и
Эх, права была самая старая фанатка, когда хотела TES 6 вместо пресного космоса
Космос в играх - всегда дрянь и уныние. Кроме Звездых Войнов.
Ну не скажи. Смотря как и на что упор делать. Если как Ноу Мэнс Скай, то да. Это таки по большей части симулятор собирателя/майнера/"исследователя". Но, вспомни тех же Космических рейнжеров, вспомни фильмы Чужой, Чужие. Всем почему то полюбившийся Дэд спейс (я большой нелюбитель хорроров), и прочие примеры, которых не так уж и мало. Даже Аватар и тот, отчасти про космос и там есть космотематика. Кроме Звёздных войн, которые даже от Диснея некоторые сериалы вроде Андора весьма неплохи, есть ещё Стартрэк и прочие гиганты, есть научная хфантастика, ска-фай литрича - очень популярная. Тут просто за многое взялись и не допилили как следует и движок слишком несовершенен и стар, суперстар даже. Конечно, для него задача была поставлена не из лёгких, ясен пень. А игра сама, если разыграться, на четвёрку вывозит. Времени надо много просто и стояк на предыдущие игры от Беседки. И ещё, как я уже сто раз здесь и не только говорил, молодёжи подавай фэнтези, драконов, цицке, мечи/копья/луки, ельфиек губастеньких, вампиров против оборотней, магии-шмагии, алкэми и прочее. Им любой космос в принципе не интересно. Даже я здесь про это упоминальцево делал по фану. А тут ещё и сделано многое весьма квэсченэбэл. В Старфилде в этом. Но, так как я не любитель фэнтези, не жду никакого чуда от игр и их ни в коем случае не покупаю, играя редко и обязательно в оригинал по нескольку часов в месяц эт макс, мне в принципе зашло сие творение.
83% - одобряют игру, только почему то из каждой бочки слышно что это ужасный мусор, который хуже Андромеды на релизе. Не говоря уже о том, что даже стримеры которые до сих пор проходят или прошли игру, говорят что это мусор, который никому не посоветуешь. Зато 83% положительных отзывов в стиме, если всё так хорошо, то чего же тогда все ноют?
Даже сам поиграв в этот мусор, теперь задумывают над тем, заморозиться ли над возвратом.
негры везде такая толерантнасть
Игра скучна. Morrowind мне понравился средне, Обливион пропустил, Скайрим зашёл. Это было настоящее попадание в фентези-мир, с каждым поворотом дороги было что-то новое, заплутаешь в подземельях, наконец находишь путь наверх, а там ночной лес, звезды, птички поют, лепота. В Фолыче тоже своя неповторимая атмосфера. А здесь - симулятор поселягинского попаданца-хомяка, тупое и бесцельное существование. Короче, Беседка решила нажиться на бесплатном труде моддеров-энтузиастов.
лучшую игру серии пропустил!
Таким макаром Шон Мюррей сейчас будет за свой проект поднимать ценник))
Те, кто раньше переживал, что старпер не выйдет на платформе от сони, сейчас не особо расстроены и наверное сейчас ржут над майками с их "эксклюзивностью"
самое страшное что хомяки будут бежать и скупать всякие супер дупер издания по 50-100 баксов с пластмассовой китайской ракеткой внутри))) и хвалить какая это шикарная игра,ведь скайрим крутой( с кучей модов из которых половина глючит),пока есть фанатики беседки и ассасинов ленивые студии и дальше будут клепать одинаковый шлак на движках 10летней давности и грести миллионы на лошках фанатиках(((((
Если вы думаете что количество тем что то значит, то довожу к сведению что бг3 это нерабочая помойка с 11 тысячами тем в багрепортах
ой зря ты так, сейчас бумерки 70ых годов рождения заминусуют, сегодня геймплей пошагового кала это топ из 90ых
Ну смотри, когда есть толпа людей которые называют по какой то причине красное зеленым, и ты в ней говоришь что нет это все же красное, то они начинают тебя минусовать, но хуже то тебе от этого не станет 🤣
Зарепортил за паразита "похоже", задрали уже
Важен будет итоговый результат, а этот "массовый" возврат пока ни о чём не говорит
я бы наверна не оформил возврат если бы игра как обычно в ру регионе за пол цены была и я ее бы купил.
но во моню у меня бомбануло со скайрима так что я его не хотел покупать из-за уродливого графона и ряда мелких рпг неприятной. наверно со старфилда сейчас так же у кого то бомбит. а может быть сильно бомбит как у меня с обливиона когда я обнаружил что физика там не нужна для обрубания, персонаж бегает лунной походкой отражения не полные и нет теней для ультра хиг енд систем. и загрузка городов от чего нет левитации, делающей бррр всякие заклинаний типа пометка возврат чтобы выносить тонны лута из данжей
Заставил себя прочитать твой поток информации, хоть это почти и невозможно. Очень интересно, хоть и непонятно ))
Есть спорные моменты, но игра пока лучшая в этом году.
Толсто
Очевидно, что новость делал ненавистник игры и манипулятор, который подсовывает не проработанного персонажа с именем, а безымянного болванчика-урода. Я живу в 2023, поэтому буду играть в Starfield, а не в Baldur's Gate 3, ведь сейчас не 97 год, чтобы играть в пошаговых тараканов.
Играй. Тебя никто не осудит за то что будешь играть в калфилд, а не в бг. Просто не надо об этом кричать на каждом углу. И тебя так же не осудят если будешь играть в бг, а не в калфилд. Улавливаешь?
Чувак, ты красный нос на ниточке обронил :(
🤡