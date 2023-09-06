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Starfield 06.09.2023
6.8 1 300 оценок

Похоже, игроки массово оформляют возврат средств за Starfield

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Gutsz
Новости

Студия Bethesda Softworks в 2018 году удивила геймеров анонсом совершенно новой амбиционной ролевой игры Starfield. Проект обещал подарить возможность исследовать множество планет и интриговал исследованием звездных систем, поэтому мгновенно стал самой ожидаемой игрой. Несмотря на огромное внимание к Starfield со стороны игроков до релиза, похоже, сейчас за неё активно просят возврат средств. Вместо неё игроки рекомендуют обратить внимание на другие проекты, включая недавний Baldur's Gate 3.

Starfield и Baldur's Gate 3
Starfield и Baldur's Gate 3

Об этом свидетельствуют данные цифрового магазина Steam. Пока Starfield была доступна в рамках раннего доступа в сервисе, наблюдалось весьма стандартное число возвратов игр, которое стремилось к средним значениям в 70-140 тысяч запросов. За день до релиза эта цифра заметно выросла до почти 200 тысяч, и многие связывают это с полноценным релизом Starfield. Дело в том, что ранний доступ к игре открывался только после покупки премиального издания, но деньги за него можно было легко вернуть даже после 30 часов прохождения, сохранив при этом весь свой прогресс.

В обсуждениях Steam замечены отдельные руководства, где пользователи описывали, как гарантированно и быстро вернуть деньги за Starfield. Для этого нужно было только написать в обратную связь магазина и пожаловаться на техническое состояние. Вероятно, этим лайфхаком воспользовались многие геймеры, если судить по активности комментариев в таких обсуждениях.

Некоторые пользователи утверждают, что просто вернут деньги за премиальное издание, а потом снова купят игру по стандартной цене. Другие же пишут, что им действительно не понравилась игра. Такие пользователи жалуются на техническое состояние Starfield, постоянные баги и слабую графику. Нашлись и такие пользователи, которые за время раннего доступа смогли пройти основной сюжет, и им больше не интересна игра.

Согласно последним данным, в Starfield играют 198 тысяч пользователей. Проект собрал почти 14 тысяч отзывов, из которых 83% одобряют игру. Игра также доступна на консолях Xbox, и как обстоят дела там, понять сложно.

52
86
Комментарии: 86
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Ну как Я и предсказывал сегодняшний день всё покажет. Допустим офрелиз был в 6:00 по московскому. 2 часа тушкам на ознакомление. И вуаля в 8:00 по Москве новость - в стиме походу волна отказов! БРАВО, люди наотрез отказываются употреблять сиё поделие, так держать БРАТЦЫ!!!! Я мысленно с ВАМИ!!!! Так держать, заставим криворуких взяться за ум. Даёшь качественные игры за НАШИ деньги.

31
1341Jd

что ты предсказал ? игра успешная, игра людям нравится, у игры 87 % положительных обзоров

-17
Ольга Бузова 1341Jd

Процент не масса ,там может быть как миллион ,так и 10 человек

0
Ya_Tajik_Ya_Airyan

Хомяки, а вы помните что я писал https://www.playground.ru/starfield/news/fil_spenser_my_hotim_chtoby_lyudi_igrali_v_starfield_ne_odno_desyatiletie-1646754 про Фила Спенсера тут? И как меня массово минусовали...да, хомяки тараканы? Я же говорил, что Старфильд не Стар Ситизен. Ибо первая тупо предлагала 1000 миров сгенерированных, а вторая пару солнечных систем которых в ручную создавали и создают. Прям таких грандиозно насыщенных.

Да, хомяки. Ошибка ваешго Старфильда в том, что нужно было 10-20-30 насыщенных солнечных систем создать а не вот это вот пафос с тысячами пустыми планетами

-8
VigorousTerran Ya_Tajik_Ya_Airyan

Star citizen? Так это же жулики, которые уже много лет людей на деньги нагревают. Друг мой, ты и сам хомячком оказался.

2
Слава Фриден Ya_Tajik_Ya_Airyan

выглядит так как будто ты пернул против ветра занюхнул а теперь , злишься что воняет

2
Alex40001

болванчики стремные это да но больше раздражают одни и те же нпс которые квесты дают приведи принеси(вот она дает тебе квесты ты идешь и приводишь ее близнеца. грандиозно! а после ты встречаешь ее у шахтеров)

19
TAPAKAH222

Добро пожаловать в видеоигры.

-21
MrGamerDad

Еще прикол в чём... На форумах Steam не затихают темы, что в игре слишком много чёрных персонажей. Я собрался с мыслями и тупо посчитал их в двух разных локациях:

New Atlantis - столица мира или как она там обозначается

Какой-то город в стиле вестерна

Вот два видео, заодно посмотрите на модели персонажей:

Теперь за эти видео у меня звание главного расиста на форумах Стима. И да, я провёл в игре около 6 часов и оформил возврат, пока что оно того не стоит, надо подождать

14
Купи Starfield

Как они умудряются с каждым проектом делать все более пустые города😂

3
MrGamerDad Купи Starfield

Не знаю, но не покидало ощущение пустоты и замкнутости, тоже одна из причин возврата. Ты прыгаешь в звездолёт, а делать в нём нечего. Ты выходишь за пределы города и утыкаешься в стену через 10 минут. В общем всё неоднозначно. Я дошёл до стены где-то за 10 минут

1
Купи Starfield MrGamerDad

Стены это еще не так страшно, они в том или ином виде есть во всех играх. Меня просто охватило уныние, когда ты бегал по городу, и там ничего не происходит. Вообще. Ноль контента на квадратный сантиметр.

3
MrGamerDad Купи Starfield

Да не скажу, что прям совсем не происходит ничего. Где-то кто-то общается и ты вклиниваешься в квест из разряда принеси / убери / подойди / убей / победи / поговори, но по сути ничего супер интересного не происходит. Мне зашёл один квест с освобождением банка, но он так убого реализован, будто сделали в каком-то приложении "собери игру сам" из начала 2000-х. Ну и в целом это было около-сюжетное задание при входе на локацию:

0
JohnTornton Купи Starfield

зачем им стараться, если каждый раз всё равно хавают?

5
Rograx

Раньше я говорил что фаллаут 4 получилась очень слабой игрой, беру свои слова назад, фаллоут 4 просто шедевр в сравнении со старфилдом. В фоле хотя бы мир не пустой, всегда есть что исследовать. А не просто бегать по пустым однотипным местам. Молодцы беседка, после фола 76 явно поработали над ошибками, следующая игра получилась еще хуже:)

10
211186

Ещё бы за такие деньги ребята вы что??? люди хбоксы по всему миру кинулись покупать ради этой поделки, а тут фолыч 4 в космосе. Никакого прорыва, никакого некстгена, просто очередная игра беседки не больше. Тем более вырезали русский язык, но позабыли, что русские живут не только в России и это ещё один огромный минус у кого консоль. Конечно народ будет возвращать

8
Lvinomord

Причем судя по всему 4 Фолл ещё и выигрывает,так как у него меньше загрузочных экранов)

13
211186 Lvinomord

Тут загрузка завуалирована под катсцену, ничего умнее не могли придумать

1
TAPAKAH222
а тут фолыч 4 в космосе. Никакого прорыва, никакого некстгена, просто очередная игра беседки не больше

Существуют люди, которые другое ожидали?)

-2
211186 TAPAKAH222

Уверяю тебя, полмира)))

0
0ncnjqybr

Fallout 4 гораздо лучше этого поделия. Чем именно? Загибаем пальцы:

1) бесшовный мир

2) интересные локации

3) разнообразные враги

4) полноценная расчлененка

5) умный относительно Старфилд ИИ

6) по-настоящему различные фракции

7) харизматичные NPC

8) неплохие напарники

9) силовая броня

10) по-орочьи безумный крафт оружия

Ничего из этого в Старфейле нет.

0
Купи Starfield
Starfield и Baldur's Gate 3

Вы, кстати, поосторожнее с этими сравнениями. А то фанаты Starfield и прочих начнут преследовать и травить Ларианов за то, что они сделали слишком хорошую игру. Такие времена.

8
Кей Овальд

Надеюсь, станет массово. Хватит уже жрать бета-тесты на релизе.

7
Купи Starfield

Я не покупал, но тоже хочу оформить возврат!

6
Юркец

Позорище, а не игра. Анимация лиц 2010-го, забагованое днище

5
Kenn1y

Ну так движку сколько лет, много чего не реализовано, физика позор, особенно учитывая то, сколько по ее части правили в предыдущих играх. Игру конечно надо было пилить ещё.

Удивляют те, кому понравилась игра и они считают, что все обещания выполнены перед игроками. Теперь остается ждать патчи и надеяться на моды.

2
TAPAKAH222

Да, Скайрим разочаровал. Анимации 2002 года и баги.

-7
Ben Green TAPAKAH222

Дружище, рад что ты здесь самый адекватный😃

-4
Mihanbo

как я и говорил у бг3 почти нет конкурентов!поэтому рпг года это 100% но возможно даже игрой года станет! если бы не запоренный 3 акт с концовками то вообще игра 10летия точно!

ЖДЕМС...

4
Kot9lra street

мм найс игра года без геймплея) кайф игра года игра цифр)

0
cuckold

Найс, поделом бракоделу.

3
JustA_NiceGuy

Молодцы, так держать.

2
Death to the Nazis

Из за отмены русского, надеюсь беседка обосрется с этой игрой

2
Alcatraz74

игра максимум 2010 года ,она не выглядит как игра 2023,все устарело в этой игре лет на 15,все абсолютно,все эти деревянные анимации,геймплей пустой все это просто блевотина еще и движок с морровинда это просто позорище.стар ситизен с самого релиза был шедевральный аналогов как говорится нет,да там баги лаги и прочее,но там можно хотя бы садится на любые планеты без загрузок,и там реально был космос а не статичная картинка как здесь,ноу мен скай тоже топ,до сих пор обновы выходят бесплатные,а это чудовище и даром не хочется качать даже,засирая комп

1
MunchkiN 616
стар ситизен с самого релиза был шедевральный аналогов как говорится нет,да там баги лаги и прочее...

на релизе там был симулятор ангара, в котором стоял корабли ему можно было открывать всякие двери кнопкой юзать от сру энжына 3. еще там была арена если ее не добавили чуть позже размером 6х9 со здоровенной планетой скайбоксом в которую фигали мощные лазеры на скайбоксе. и честно говоря я на релизе думал что это буде что то типа х3 и фрилансера но с маленькими самолетами для файтов и возможностью побегать по судну когда оно в порту и по порту через и возможно поабордажить как в каловдути. но игра до сих пор н вышла и пару раз графически устарела ее переделали и воде как не собираются делать лучи так что что считать релизом?

-1
211186

Пойду лучше mass effect andromeda перепройду

1
Юркец

Играл пол часа, стоит играть в Андромеду?

1
211186 Юркец

Щас стоит, отполированная норм

1
Юркец 211186

Попробуем)

1
Xefren Юркец

Главное на сюжет не обращай внимания, он там слабенький. И модов накати на антиповестку

0
askazanov

Ну ёлки, сколько кричали и кричат всем этим глупцам - ну не берите вы предзаказы!!!! Сейчас многие разрабы при виде прихода бабла забивают на доделку игры!!!!))))

1
0ncnjqybr

Видимо, фанаты беседки, несмотря на предупреждения "тупых хейтеров", все же развернули и попробовали коричневую "конфетку" от Тодда. И убедились, что вкус в этих Берти Боттс совсем не шоколадный. XD

1
JohnTornton

неужели люди перестают хавать шлак?

1
Punisher1

Зачем было покупать если он есть в пассе. Вот будет скидка в стиме 50 проц тогда можно и то через несколько месяцев когда выйдет куча модов и

1
Elune

Эх, права была самая старая фанатка, когда хотела TES 6 вместо пресного космоса

1
cuckold

Космос в играх - всегда дрянь и уныние. Кроме Звездых Войнов.

-8
Imnogamer cuckold

Ну не скажи. Смотря как и на что упор делать. Если как Ноу Мэнс Скай, то да. Это таки по большей части симулятор собирателя/майнера/"исследователя". Но, вспомни тех же Космических рейнжеров, вспомни фильмы Чужой, Чужие. Всем почему то полюбившийся Дэд спейс (я большой нелюбитель хорроров), и прочие примеры, которых не так уж и мало. Даже Аватар и тот, отчасти про космос и там есть космотематика. Кроме Звёздных войн, которые даже от Диснея некоторые сериалы вроде Андора весьма неплохи, есть ещё Стартрэк и прочие гиганты, есть научная хфантастика, ска-фай литрича - очень популярная. Тут просто за многое взялись и не допилили как следует и движок слишком несовершенен и стар, суперстар даже. Конечно, для него задача была поставлена не из лёгких, ясен пень. А игра сама, если разыграться, на четвёрку вывозит. Времени надо много просто и стояк на предыдущие игры от Беседки. И ещё, как я уже сто раз здесь и не только говорил, молодёжи подавай фэнтези, драконов, цицке, мечи/копья/луки, ельфиек губастеньких, вампиров против оборотней, магии-шмагии, алкэми и прочее. Им любой космос в принципе не интересно. Даже я здесь про это упоминальцево делал по фану. А тут ещё и сделано многое весьма квэсченэбэл. В Старфилде в этом. Но, так как я не любитель фэнтези, не жду никакого чуда от игр и их ни в коем случае не покупаю, играя редко и обязательно в оригинал по нескольку часов в месяц эт макс, мне в принципе зашло сие творение.

0
Xitrojopiy

83% - одобряют игру, только почему то из каждой бочки слышно что это ужасный мусор, который хуже Андромеды на релизе. Не говоря уже о том, что даже стримеры которые до сих пор проходят или прошли игру, говорят что это мусор, который никому не посоветуешь. Зато 83% положительных отзывов в стиме, если всё так хорошо, то чего же тогда все ноют?

Даже сам поиграв в этот мусор, теперь задумывают над тем, заморозиться ли над возвратом.

1
sega443

негры везде такая толерантнасть

1
Pinaevs

Игра скучна. Morrowind мне понравился средне, Обливион пропустил, Скайрим зашёл. Это было настоящее попадание в фентези-мир, с каждым поворотом дороги было что-то новое, заплутаешь в подземельях, наконец находишь путь наверх, а там ночной лес, звезды, птички поют, лепота. В Фолыче тоже своя неповторимая атмосфера. А здесь - симулятор поселягинского попаданца-хомяка, тупое и бесцельное существование. Короче, Беседка решила нажиться на бесплатном труде моддеров-энтузиастов.

0
Mihanbo

лучшую игру серии пропустил!

-1
Lvinomord

Таким макаром Шон Мюррей сейчас будет за свой проект поднимать ценник))

0
СССР2
0
st1g-210890

Те, кто раньше переживал, что старпер не выйдет на платформе от сони, сейчас не особо расстроены и наверное сейчас ржут над майками с их "эксклюзивностью"

0
Mihanbo

самое страшное что хомяки будут бежать и скупать всякие супер дупер издания по 50-100 баксов с пластмассовой китайской ракеткой внутри))) и хвалить какая это шикарная игра,ведь скайрим крутой( с кучей модов из которых половина глючит),пока есть фанатики беседки и ассасинов ленивые студии и дальше будут клепать одинаковый шлак на движках 10летней давности и грести миллионы на лошках фанатиках(((((

0
wdymBro

Если вы думаете что количество тем что то значит, то довожу к сведению что бг3 это нерабочая помойка с 11 тысячами тем в багрепортах

-3
Kot9lra street

ой зря ты так, сейчас бумерки 70ых годов рождения заминусуют, сегодня геймплей пошагового кала это топ из 90ых

0
wdymBro Kot9lra street

Ну смотри, когда есть толпа людей которые называют по какой то причине красное зеленым, и ты в ней говоришь что нет это все же красное, то они начинают тебя минусовать, но хуже то тебе от этого не станет 🤣

0
Agent Qracle

Зарепортил за паразита "похоже", задрали уже

-5
Cyborgg

Важен будет итоговый результат, а этот "массовый" возврат пока ни о чём не говорит

-6
MunchkiN 616

я бы наверна не оформил возврат если бы игра как обычно в ру регионе за пол цены была и я ее бы купил.
но во моню у меня бомбануло со скайрима так что я его не хотел покупать из-за уродливого графона и ряда мелких рпг неприятной. наверно со старфилда сейчас так же у кого то бомбит. а может быть сильно бомбит как у меня с обливиона когда я обнаружил что физика там не нужна для обрубания, персонаж бегает лунной походкой отражения не полные и нет теней для ультра хиг енд систем. и загрузка городов от чего нет левитации, делающей бррр всякие заклинаний типа пометка возврат чтобы выносить тонны лута из данжей

-11
imnerver

Заставил себя прочитать твой поток информации, хоть это почти и невозможно. Очень интересно, хоть и непонятно ))

1
warp 37

Есть спорные моменты, но игра пока лучшая в этом году.

-16
Slokas

Толсто

1
DemandingRufus

Очевидно, что новость делал ненавистник игры и манипулятор, который подсовывает не проработанного персонажа с именем, а безымянного болванчика-урода. Я живу в 2023, поэтому буду играть в Starfield, а не в Baldur's Gate 3, ведь сейчас не 97 год, чтобы играть в пошаговых тараканов.

-24
-zotik-

Играй. Тебя никто не осудит за то что будешь играть в калфилд, а не в бг. Просто не надо об этом кричать на каждом углу. И тебя так же не осудят если будешь играть в бг, а не в калфилд. Улавливаешь?

3
Slokas

Чувак, ты красный нос на ниточке обронил :(

2
JIoMTuK

🤡

0