Ролик из Starfield демонстрирует значительные улучшения в системе освещения, внесенные последним патчем

Видео, опубликованное на Reddit, лучше всяких слов объясняет огромные улучшения, внесенные в систему освещения Starfield последним патчем, выпущенным Bethesda и находящимся в стадии бета-версии. Речь идет о бета-версии крупного обновления 1.9.47, доступном для скачивания в Steam.
В ролике, выложенном пользователем TERAB1T, показан диалог с Фрэнки, одним из многочисленных неигровых персонажей игры, записанный с текущей версией 1.8.88, а затем с новым патчем. Вы можете посмотреть этот ролик вот здесь.
Как видите, в новой версии освещение выглядит более естественным, а эффект прожектора из старой версии исчез.
По словам нескольких пользователей, некоторые небольшие проблемы с освещением остались, но теперь они стали намного лучше.
Для остальных напоминаем, что Starfield доступна для PC и Xbox Series X/S.
Я с этих НПС просто выпадаю.
"Круто" кидать ролики релизной версии, баги из которой отчасти уже починили, нпс вот точно. Это то же самое, что я сейчас начну кидать под постами киберпанка, ролики 3 летней давности с багами тех же нпс, и говорить, что я от них "просто выпадаю". Долбанный позор.
Релизной версии. Просто позор - это выпускать такое на релизе. Не альфа/бета или ранний доступ, а на релизе. Как они воспитали свою аудиторию, которая на полном серьезе заявляет: ну а что вы хотите, это ж только релиз.
А кто запрещает кидать тебе ролики по КП? Даже больше скажу, отвратное состояние на релизе и общее качество КП никаким образом не может являться аргументом в пользу релизного состояния и общего качества поделки от беседки.
ааа ну ладн =)))
Прекратите выкапывать этот труп и насиловать, просто забудьте о нем.
что? освещение они искарёженное так анонсили? там обещались какие-то невдуплиться прорывные геймплейные исправления и КАРТУ
Пока вы долбитесь с медведем в БГ3.Норм чуваки осваивают бесконечные просторы космоса.
Не слишком толсто ?не?)
Та уже всем похер.
Давай продолжай бороздить.