Starfield получила бета-версию крупного обновления с сотней правок

Спустя несколько месяцев после выхода Starfield команда Bethesda все еще занята доработкой научно-фантастической игры. Сегодня стал доступен первый в 2024 году крупный патч.
Согласно предыдущей информации, патч принесет более 100 исправлений ошибок и других улучшений. Кроме того, были внесены оптимизации, направленные на улучшение производительности процессора (CPU) и графического процессора (GPU). Также в настройках игры появился слайдер, позволяющий пользователю контролировать уровень яркости и контрастности. Все подробности можно найти в примечаниях к патчу.
Однако пока есть небольшое ограничение. Команда хотела бы сначала протестировать обновление, прежде чем оно станет доступно всем игрокам. Поэтому патч выпущен только в виде бета-версии для Steam. Конкретно это означает, что все покупатели Starfield в Steam смогут опробовать обновление. Тем, кто играет в научно-фантастическую игру на Xbox Series X/S или с Xbox Game Pass, придется подождать еще дольше.
Когда на торентах ждать ?
Через мильон световых лет
дня 3-4 после релиза патча, он пока в бете =) Патч бл....... в бете.
Ушла эпоха..
В примечаниях к патчу говорится за фикс глаз нпц
Не прогуливай английский, там говориться про исправление закрытых глаз игрока от 3го лица.
А дальше первого примечания прочитать не смог?
Там по части графики почитай этот баг с глазами был часто из-за того, когда ты с кем-то вступаешь в разговор и это для старфилда уже считается катсценой
там ни слова про глаза нпс нет. Тем более им глаза фиксили в прошлом патче.
много сделано но предстоит еще куча работы
а ведь можно было просто еще годик поработать над игрой.
Яж говорил новость выйдет в удобное для амеров время....у них сейчас 12 обед !!!!!!!!
Поражаюсь тому, что у бесезды уже 20к сотрудников, патчи выходят чуть ли не пол года, дак еще и с приметкой beta, кринж не имеет границ.
Справедливости ради стоит отметить, что у них при этом ещё работа по поддержке других игр (Fallout 76 например) и разработка шестых Свитков
Давно уже выпущен был комьюнити патч на нексусе.....
Это когда Ларианы выкатывали патчи с более тысячи правок, беседка через пол года - держите бетку не обляпайтесь 😆
Зачем?