Руководитель Bethesda объяснил, почему в играх студии часто встречаются ошибки

Пит Хайнс недавно рассказал о том, почему игры Bethesda имеют репутацию глючных, будь то The Elder Scrolls, Fallout или Starfield. Хотя мало кто будет спорить с тем, что библиотека игр Bethesda Game Studios является одной из самых успешных в индустрии, за ней, несомненно, закрепилась и негативная репутация. Некоторые поклонники Bethesda не хотят играть в ее игры даже на старте, ожидая исправлений в патчах. Bethesda знает о своей репутации, и Хайнс объясняет, что на это есть веские причины.
Ошибки в играх Bethesda - явление, конечно, не новое, но за последние годы репутация компании стала еще более пагубной. В 1990-х годах игра The Elder Scrolls превратилась из нишевой ролевой игры в масштабный проект к моменту выхода Morrowind в 2002 году. Но именно после выхода Oblivion в 2006 году Bethesda стала ориентироваться на консоли, и полировка приобрела новый оттенок. Возможно, причиной тому послужили медленные темпы обновления или меньшая чувствительность консольных игроков к ошибкам. Разочарование, связанное с выходом в 2018 году Fallout 76 - игры, в основном разработанной отдельной студией Bethesda Game Studios Austin, - усилило негатив вокруг компании.
Но Пит Хайнс, глава глобального издательства Bethesda, говорит, что разработчики студии "принимают хаос". Очевидно, что такая репутация является непреднамеренной, но богатый ошибками опыт рассматривается как результат приверженности Bethesda Game Studios к творческим экспериментам. "Мы стараемся опираться на свободу игрока", - говорит Хайнс, подразумевая, что расширение границ свободы игрока в видеоиграх часто сопровождается непредвиденными последствиями. Это, конечно, не означает, что Bethesda хочет, чтобы у игроков ее игр были плохие впечатления. Хайнс ясно дает понять, что ошибки, которые мешают играть, все равно недопустимы.
Перед выходом Starfield в ранний доступ высказывались опасения, что и она будет страдать от большого количества ошибок. После того, как обзоры были опубликованы, стало известно, что игра получилась более отточенной, чем ожидалось. В ней все еще есть ошибки, но, учитывая комментарии Хайнса, это не является большим сюрпризом. Хайнс даже упомянул об ошибке, когда акула каким-то образом проникает в лифт и бросается наружу, когда двери открываются. Он попросил оставить эту ошибку в игре, хотя и предполагает, что она, скорее всего, была исправлена.
Хотя Хайнс, безусловно, прав, поскольку некоторые ошибки Bethesda Game Studios действительно находят поддержку у сообщества и делают игры более приятными, это тонкая грань. Иногда риск не оправдывает себя. По крайней мере, игроки Starfield могут утешиться тем, что Bethesda, как говорят, оставила в прошлом культуру кранча. Это означает, что таким играм, как Starfield, дается время, необходимое для того, чтобы они были сделаны в соответствии с видением Bethesda, с ошибками и прочим.
оправдания пошли, "идеальной игры без багов"
За то купленные обзорщики кукарекали вроде "за 15 часов игры ни одного бага"!
Щас еще релизница когда, ребята с херовыми компами заценят игру и опустят на дно, после бездарного релиза кп77 веры поубавилось. А тут тоже ложь, только не в таком масштабе.
Поставил на фоне прохождение Starfield, давно такого скучного кала не было, тут не только баги виноваты. В свое время Киберпанк 2077 имела гораздо больше багов на выходе, но оптимизация не была на такому нулевом уровне и спокойна шла даже на GTX 1060 3gb, а что мы имеем в Starfield? Даже топовые видеокарты не в силах выдержать весь шлак который был представлен вместо оптимизации.
Меня тут убеждали, что тесты Диджита Фаундри ни в коем случае не проплаченные
В 25 фпс? Да, помню, у меня как раз была такая карта.
Нет, если занизить графику можно спокойно в 60 играть, и это я её ещё в январе прошел, она вроде как в декабре выходила.
В 30 на средних)
У меня на релизе 1060 3гб, на средних прогрузка NPC медленно прогружались. Куча багов на релизе было. Ждал патчей, что бы можно было играть получше. Багов меньше стало со временем. Пришлось покупать новую видеокарту покупать.
еще реже в их ошибках можно встретить игры
Из-за движка геймбрио, конечно же.
Это просто продолжают славные традиции. Даггерфол Баггерфолом не просто так называли.
Ну, баги и прочие ошибки - это неизбежно, если игра большая и сложная по структуре. А в случае с Бесездой, думаю, дело ещё в Gamebryo, который они модифицируют уже 20 лет.
Другие движки тоже не новые. Тоже начинали с нуля, и модифицировали. Unreal Engine вышел в 1998 году. Со временем появлялись новые версии движка.
Хайнс - Питарас!!!
Оценки Starfield — 88 баллов из 100 на Metacritic.Я бы вот вообще 40 из 100 дал.А этот метакритик себя с такой оценкой проявил как невменяемый и продажный.
Ты уже игру успел пройти? Откуда такая оценка? Вот многие кукареуют что игра г#вно, но никто вообще не приводит доводов - не уж то вас так сильно печалит наличие отстойных игр на плойки за последнии два года?
Так 88 поставили продажные игрожуры, не в первый раз же. Игроки поставят 6-7.
Пустые планеты, постоянные загрузочные экраны, 50фпс на 4090 в 2к, баги анимаций, сами анимации 2015 год инквизиции, деревянная душная стрельба (когда нужно 30 раз попасть в одного врага, а их там 10, и начинается "бластерное" шоу), деревянный ИИ, пустой космос без интерактивностей, пустые планеты, на которых как кроме зачищать аванпост - делать совсем нечего; полумёртвый город, в котором нельзя поговорить с прохожими, нельзя взять квестов, а просто идёшь по огромному парку, потому что разраб посчитал это интересным. И я не видел/слышал ещё ничего про отыгрыш. А ты?
Игре поставят 7 баллов только за то, что больше играть не во что.
Назови хотя бы пару плюсов игры.
Понятно что там уже на этом движке костыли на костыли ставят.
Ну раний доступ понятно, потом как No Man's Sky поправят патчами, НО ПОЧЕМУ ПЕРСОНАЖИ ТАК ТУПЯТ И ИНОГДА РОТ НЕ РАСКРЫВАЮТ ПРИ МОНОЛОГЕ?
No man sky щас великолепная игра, патчат до сих пор, оптимизация отличная так как игру перевели на Vulkan api, добаляют новый новый контент(бесплатно), беседка ещё хватит как минимум 2 года,+- бесполезных патчей, вся надежда на неофициальный патч.
Голум вообще уничтожил желание делать дальше новые игры. Старфилд по сравнию Голум играбельнее намного.
В игре реально есть водный биом? Ну типа с акулами и всякой хренью? Уже кто доходит до такого?
Если да, то было бы круто
Я сколько летал, ничего такого не нашел еще.
Какой же этот шлак. Час назад скачал, поиграл - это мусор, парни. Не играйте, не покупайте, не стоит. Игра работает хуже Киберпанка на релизе. Повествование, сюжет - уныние полное, скукотория смертная. Кал. Просто кал. Худшая игра года.
Очередное оправдание криворукости разрабов.
Пока только положительные впечатления! Посмотрим что будет дальше!