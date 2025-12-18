Слух: Bethesda работает над "Starfield 2.0"

По данным нескольких авторов игрового контента, компания Bethesda Game Studios недавно провела закрытый показ будущего контента для космической RPG Starfield, который в сообществе уже окрестили "Starfield 2.0".
Информация появилась от нескольких независимых игровых блогеров, которые утверждают, что либо присутствовали на мероприятии, либо были причастны к его организации. По их словам, увиденное оставляет оптимистичные впечатления о будущем игры, однако масштаб предстоящих изменений не стоит переоценивать.
Обновление, вероятно, не будет столь же масштабным, как знаменитый Cyberpunk 2.0 от CD Projekt Red. Bethesda работает над улучшениями, но не меняет фундаментально суть проекта. Разработчики целенаправленно занимаются доработкой наиболее часто критикуемых аспектов игры. Среди них - система загрузочных экранов, что также подтверждается данными из последних дампов игровых файлов.
Из-за переработки игры, планы по выходу следующего крупного дополнения могут быть пересмотрены и его релиз может состояться позже, чем предполагало большинство игроков и аналитиков
ну работает и что? что это меняет?. а если не работает то э то тем более ни чего не меняет
А обнова для КП как-то кардинально поменяла "суть проекта"?
Много что поменяла, они считай геймплей с нуля переделали, очень много изменений сделали по сравнению какой она была на релизе, много фишек хороших добавили 👍
Я большой фанат Старфилда, но когда Бесезда кардинально перерабатывала свои игры? Их максимум - это бесконечные переиздания за фулл прайс.
Их даже хайп Фаллаута 76 не мотивировал, так что на Старфилд им абсолютно насрать. Хотя есть шанс того, что они на Старфилде будет тестировать обновлённый движок для TES 6, так как начитались претензий про экраны загрузки и "картонность".
И что, реально стоит поиграть? Не троллинг. Я даже не пытался пока. Хотя тематика очень нравится.
Я три раза начинал играть в старфилд. И.. игра таки раскрылась на 20 час.))
В итоге за 180 часов прошёл. С нейроозвучкой.
а русских сабов там нет?
Напихают модов от сообщества и продадут как скайрим и фолыч?😆
Как же ты прав, скорей всего так и будет.
Не прав он совершенно, это всего лишь патч, тем кто уже купил игру он будет бесплатно доступен
Ладно, конечно не прав, Тодд Говарда же не такой, что бы продавать одно и тоже. (если что то это шутка была, хотя вся может быть, если не сейчас то потом все может быть)
Правильно, пора уже продавать по новому старфилд. А то люди перестают покупать, по новому скайрим и фалаут.
Та и что мелочиться, делайте уже новый старфилд.
Ну вы жжоте и фолыч 5 и старфилд 2
Ну дааа, зачем сосредотачивать силы на том, что дало вам известность, давай опять обосремся, что-б нас закрыли еще к чертям. Они реально словно этого хотят.
No Man's Sky в своё время не забросили. По итогу она стала значительно лучше.
Почему Беседка должна бросать Starfield?
А что, первый довели до ума?
Картинка красивая.
Ну, было очевидно, что релиз был таким же фальшивым как и почти все сейчас. Пущай пилят, я даже в 2.2 (это ж беседка) поиграю.
Если 2.0 не означает в два раза больше загрузок, конечно.