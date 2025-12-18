Слух: Bethesda работает над "Starfield 2.0"

По данным нескольких авторов игрового контента, компания Bethesda Game Studios недавно провела закрытый показ будущего контента для космической RPG Starfield, который в сообществе уже окрестили "Starfield 2.0".

Информация появилась от нескольких независимых игровых блогеров, которые утверждают, что либо присутствовали на мероприятии, либо были причастны к его организации. По их словам, увиденное оставляет оптимистичные впечатления о будущем игры, однако масштаб предстоящих изменений не стоит переоценивать.

Обновление, вероятно, не будет столь же масштабным, как знаменитый Cyberpunk 2.0 от CD Projekt Red. Bethesda работает над улучшениями, но не меняет фундаментально суть проекта. Разработчики целенаправленно занимаются доработкой наиболее часто критикуемых аспектов игры. Среди них - система загрузочных экранов, что также подтверждается данными из последних дампов игровых файлов.

Из-за переработки игры, планы по выходу следующего крупного дополнения могут быть пересмотрены и его релиз может состояться позже, чем предполагало большинство игроков и аналитиков