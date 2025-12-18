ЧАТ ИГРЫ
Starfield 06.09.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
Слух: Bethesda работает над "Starfield 2.0"

По данным нескольких авторов игрового контента, компания Bethesda Game Studios недавно провела закрытый показ будущего контента для космической RPG Starfield, который в сообществе уже окрестили "Starfield 2.0".

Информация появилась от нескольких независимых игровых блогеров, которые утверждают, что либо присутствовали на мероприятии, либо были причастны к его организации. По их словам, увиденное оставляет оптимистичные впечатления о будущем игры, однако масштаб предстоящих изменений не стоит переоценивать.

Обновление, вероятно, не будет столь же масштабным, как знаменитый Cyberpunk 2.0 от CD Projekt Red. Bethesda работает над улучшениями, но не меняет фундаментально суть проекта. Разработчики целенаправленно занимаются доработкой наиболее часто критикуемых аспектов игры. Среди них - система загрузочных экранов, что также подтверждается данными из последних дампов игровых файлов.

Из-за переработки игры, планы по выходу следующего крупного дополнения могут быть пересмотрены и его релиз может состояться позже, чем предполагало большинство игроков и аналитиков

нитгитлистер

ну работает и что? что это меняет?. а если не работает то э то тем более ни чего не меняет

Anglerfish
Обновление, вероятно, не будет столь же масштабным, как знаменитый Cyberpunk 2.0 от CD Projekt Red. Bethesda работает над улучшениями, но не меняет фундаментально суть проекта.

А обнова для КП как-то кардинально поменяла "суть проекта"?

CRAZY rock GAME

Много что поменяла, они считай геймплей с нуля переделали, очень много изменений сделали по сравнению какой она была на релизе, много фишек хороших добавили 👍

Блоха В Сарафане

Я большой фанат Старфилда, но когда Бесезда кардинально перерабатывала свои игры? Их максимум - это бесконечные переиздания за фулл прайс.
Их даже хайп Фаллаута 76 не мотивировал, так что на Старфилд им абсолютно насрать. Хотя есть шанс того, что они на Старфилде будет тестировать обновлённый движок для TES 6, так как начитались претензий про экраны загрузки и "картонность".

YummyBayard

И что, реально стоит поиграть? Не троллинг. Я даже не пытался пока. Хотя тематика очень нравится.

The blackwood Trader YummyBayard

Я три раза начинал играть в старфилд. И.. игра таки раскрылась на 20 час.))

В итоге за 180 часов прошёл. С нейроозвучкой.

нитгитлистер The blackwood Trader

а русских сабов там нет?

Dicrom Fox

Напихают модов от сообщества и продадут как скайрим и фолыч?😆

ОгурчикЮрец

Как же ты прав, скорей всего так и будет.

Сетеш ОгурчикЮрец

Не прав он совершенно, это всего лишь патч, тем кто уже купил игру он будет бесплатно доступен

ОгурчикЮрец Сетеш

Ладно, конечно не прав, Тодд Говарда же не такой, что бы продавать одно и тоже. (если что то это шутка была, хотя вся может быть, если не сейчас то потом все может быть)

ОгурчикЮрец

Правильно, пора уже продавать по новому старфилд. А то люди перестают покупать, по новому скайрим и фалаут.

Та и что мелочиться, делайте уже новый старфилд.

Scorpion_GamePlay

Ну вы жжоте и фолыч 5 и старфилд 2

Kokoprime1991

Ну дааа, зачем сосредотачивать силы на том, что дало вам известность, давай опять обосремся, что-б нас закрыли еще к чертям. Они реально словно этого хотят.

Retro_Gamer

No Man's Sky в своё время не забросили. По итогу она стала значительно лучше.

Почему Беседка должна бросать Starfield?

Kenn1y

А что, первый довели до ума?

Акционер

Картинка красивая.

Кей Овальд

Ну, было очевидно, что релиз был таким же фальшивым как и почти все сейчас. Пущай пилят, я даже в 2.2 (это ж беседка) поиграю.
Если 2.0 не означает в два раза больше загрузок, конечно.

