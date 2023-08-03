Слух: релиз Starfield могут перенести или игроков ждут проблемы с производительностью

Простые геймеры и видные аналитики игровой индустрии продолжают активно обсуждать состояние самой ожидаемой ролевой игры этого года — Starfield. Совсем недавно они высказывали беспокойство из-за странной рекламной кампании игры, которая по факту ещё не началась, хотя до релиза остается всего месяц. Теперь же в сети начали курсировать слухи о возможном переносе даты релиза Starfield из-за проблем с производительностью.
Источником слухов о смене даты выхода Starfield послужили анонимные инсайдеры, поэтому их вряд ли можно назвать надежным источником информации. Тем не менее, они приводят достаточно разумные аргументы в пользу своих заявлений, из-за чего их слова нельзя просто игнорировать. По их данным, Bethesda Softworks и Xbox серьезно задумываются над переносом релиза игры на более поздний срок. Это связано, якобы, с неудовлетворительным техническим состоянием игры на ПК и Xbox Series S. Если игру не перенесут, игроки получат проблемную производительность на старте.
Проверить слова инсайдеров не представляется возможным. В качестве весомого аргумента в пользу своих слов, анонимные информаторы просят игроков обратить внимание на линейку игр Xbox во время Gamescom 2023. Компания привезет на выставку огромное количество игр, в которые можно будет поиграть. Там будет даже играбельная версия многострадального S.T.A.L.K.E.R. 2, но при этом не заявлен даже демонстрационный стенд для Starfield.
Аналитики игровой индустрии пока призывают не верить подобным инсайдам и дождаться официальных новостей от разработчиков. Они также отметили, что решение авторов игры отказаться от играбельной версии Starfield на Gamescom выглядит странно, но у этого могут быть другие причины, не связанные с производительностью проекта.
Как по мне, 30 фпс на САМОЙ мощной консоли, это уже проблемы с производительностью . Очень интересно как там дела у Series S .
Series S- похоже там апскейл в 720p.
Но ведь петушки кукарекали, что это самая оптимизированная игра студии с 30 ФПС на всех платформах...
Проблемы с производительность поставляются с играми в 90% случаев, я думал это уже новый стандарт комплектации.
реклама она такая... )))) Кто в это *овно поверит????
Начинается!))))) А сколько лапши то навешали нам))))
Да не будут релиз уже никто переносить,там реклама вовсю идёт,а вот баги будут,у беседки они всегда есть,она этого и не скрывает.
Где реклама во всю идёт?
Точно не у тебя в Юрюнг-Хая, как и не в СНГ
Наборот пишут, что нет ракламной кампании
а ты наверное не в курсе что такое СФ и когда релиз? И ты наверное не видел презентацию в июне? Так что ли?