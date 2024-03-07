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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 5 683 оценки

СМИ: Никто в Bethesda не работает над версией Starfield для PS5

Gutsz
Новости

В сети продолжают активно циркулировать слухи о портировании Starfield на PlayStation 5. Несмотря на спорный статус игры в сообществе игроков, наверняка многие пользователи хотели бы увидеть проект на еще одной консоли. Недавно ряд, вроде бы, авторитетных инсайдеров заявляли о том, что Starfield может добраться до PS5 уже в этом году. Однако, на самом деле они не владеют информацией о планах студии Bethesda Softworks. Журналисты сегодня развенчали все подобные слухи.

Редактор западного издания Windows Central надоело выслушивать различного рода утечки о планах Bethesda, поэтому он решил лично обратиться к источникам внутри студии. По словам журналиста, на данный момент никто в команде разработчиков не ведет работу над PS5-версией Starfield. Его утверждения подтверждают другие представители СМИ, ссылаясь на комментарии представителей Bethesda.

Что ждет Starfield в будущем, сейчас сложно предсказать, ведь планы разработчиков могут измениться в любой момент. Тем не менее выхода игры на PS5 в этом году точно ждать не стоит. Разработчики из Bethesda сейчас сосредоточены на выпуске обещанных обновлений и подготовке "кое-чего особенного", вероятно, намекая таким образом на первое дополнение к игре.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
D1922

Да болт они положили на игру

0
HITMAN 5

PC это нейтральная полоса, где Xbox свой эксклюзив выпускает а Playstation свой, PC много достаётся от них, приходится брать много на себя.

0
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СМИ: Никто в Bethesda не работает над версией Starfield для PS5
Никто в Bethesda не работает над Starfield
Никто в Bethesda не работает
-1
SGate

Работает только Тодд Говард. Продает Скайрим.

0