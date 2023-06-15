Собственное разрешение Starfield относительно низкое на Xbox Series X, несмотря на 30 к/с ©

Ранее на этой неделе мы впервые подробно рассмотрели научно-фантастическую ролевую игру Starfield от Bethesda в действии, и, хотя общая реакция была очень положительной, возникли некоторые разногласия по поводу того, что игра будет заблокирована на скорости 30 кадров в секунду на Xbox Series X и S. Microsoft определила это как «творческий выбор», и тем не менее многие продолжают вслух задаваться вопросом, почему Bethesda не может просто снизить разрешение игры и предоставить нам режим производительности со скоростью 60 кадров в секунду.

Что ж, возможно, у нас есть ответ на этот вопрос от ребят из Digital Foundry. Они произвели подсчет пикселей в сцене, запущенной на Xbox Series X, и обнаружили, что она работает с внутренним разрешением около 1296p, а затем временно масштабируется до 4K. В то время как большинство режимов 4K на консоли используют какое-то масштабирование, 1296p — это довольно низкое исходное разрешение, около 60 процентов от настоящего 4K, а это означает, что у Bethesda меньше места для маневра, чтобы предоставить режим, который работает со стабильной скоростью 60 кадров в секунду и разумным количеством пикселей.

Что касается того, почему Starfield работает со скоростью 30 кадров в секунду и относительно низким внутренним разрешением, Digital Foundry предполагает, что игра может быть привязана к процессору из-за большого количества взаимосвязанных систем. Например, как и в Скайриме, объекты в игре обладают постоянством — демонстрация включала клип, где кто-то складывает множество бутербродов на столе — и отслеживание всего этого во всей игровой галактике требует некоторой вычислительной мощности. Starfield также не скупится на визуальную полировку, предлагая глобальное освещение в реальном времени, высокодетализированные активы и другие современные эффекты.

Другими словами, 30 кадров в секунду действительно кажутся творческим выбором в этом случае. В отличие от прошлого, это не тот случай, когда Bethesda создает игру на дрянных, плохо оптимизированных технологиях. Они предпочитают раздвигать границы с точки зрения сложности и визуальной точности, и это дорого обходится.

Starfield выйдет на ПК и Xbox Series X/S 6 сентября.