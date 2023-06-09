Starfield 06.09.2023
8.1 503 оценки

Стали известны цены на различные издания Starfield

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Procy_on
Новости

По горячим следам утечки официальных тематических контроллеров и наушников Starfield, надежный инсайдер billbil-kun снова выложил несколько сочных новых сведений о предстоящих продуктах Starfield - на этот раз раскрывая первые подробности о различных специальных изданиях игры.

Согласно сообщению billbil-kun, игра выйдет в трех вариантах: стандартном, премиум и "Constellation" изданиях. Хотя содержание каждого из них не раскрывается, у нас есть примерная цена в евро. Издание Constellation Edition, по-видимому, будет включать в себя серьезную комплектацию, поскольку его цена 300 евро.

Standart Edition:

  • PC: €69.99
  • Xbox Series X|S: €79.99

Premium Edition:

  • PC: €104.99 (Ориентировочная цена и еще не подтверждено)
  • Xbox Series X|S: €114.99 (Ориентировочная цена и еще не подтверждено)

Constellation Edition:

  • PC: €299.99
  • Xbox Series X: €299.99

Учитывая, что до Xbox Games Showcase + Starfield Direct остались считанные дни, можно с уверенностью предположить, что очень скоро мы увидим все это в полном объеме.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Retro Ranger

а почему на коробку на 10 дороже?

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Yjak Ad Yd

Так все любят коробки!

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Sickofitall

Ппц цены, я думал обычное издание хотя бы 4к стоить будет

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kotasha

Похоже и майки в след за сони игры по 70 бачей хотят толкать, похоже все новый игры ms теперь будут столько стоить.

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