Starfield - как бомба замедленного действия: чем дольше вы играете, тем больше сбоев получите

Starfield - далеко не идеальная игра, и, как и в любой другой игре Bethesda, в ней есть несколько ошибок. Одна из них, однако, особенно странная: чем дольше вы играете, тем больше сбоев происходит. Учитывая, что ролевая игра рассчитана на сотни часов, это может стать проблемой для тех, кто уделяет игре так много времени.

На эту деталь обратили внимание два моддера: Дилан Томас (известный по моду Skyrim Audio Overhaul) и wSkeever (который, среди прочего, добавил в Skyrim плачущих ангелов из "Доктора Кто"). wSkeever написал на сабреддите Starfield mods: "Я исследую проблему, с которой столкнулся я и многие другие люди, когда сохранения большой длительности без нг+ все чаще и чаще крашатся во время игры".

Причина, по-видимому, в том, как Starfield генерирует динамические идентификаторы. Это коды, которыми обладает каждый уникальный предмет или место, и которые Starfield использует для отслеживания их текущего состояния. Если вы выбросите аптечку, игра запомнит, где вы ее оставили, благодаря динамическим идентификаторам. Чем их больше, тем больше и нестабильнее становится файл сохранения. Чтобы этого не происходило, они обычно исчезают через определенное время. Некоторые контейнеры запоминают, что вы в них положили, в то время как другие в итоге повторно используют идентификаторы того, что в них находится.

Очевидно, что это упрощенное объяснение системы Starfield, но оно даст вам представление о ситуации. Как сказал SpareDifficult9987: "Неизбежно произойдет то, что у генерации ID начнут заканчиваться числа, которые она может использовать для обозначения ID. Это приведет к сбоям в игре, и чем больше вы будете играть, тем короче будут интервалы между сбоями, что сделает файл сохранения практически неиграбельным".

На данный момент единственным способом решить проблему является запуск новой игры+ которая сбросит каждый отдельный идентификатор, но, конечно, даже в этом случае после определенного количества часов и сгенерированных идентификаторов сбои начнут становиться все более и более частыми.

Кроме того, комьюнити-менеджер Bethesda ответил на жалобы, сообщив, что патч, исправляющий проблему утечки памяти, выйдет на следующей неделе, и что "разработчики расследуют отдельную проблему, связанную с динамическими идентификаторами модулей, которая мешает людям правильно загружать свои сохранения, и они надеются исправить ее в одном из последующих обновлений. Они также активно занимаются проблемой долгой загрузки в Steam, и я передал им пару сохранений сообщества для проверки".

Однако, если говорить о других моддерах, то Starfield - это "мусор" для моддера Skyrim Together: он не будет создавать новый кооперативный мод.