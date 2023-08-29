Starfield: Марс, Новая Атлантида и Понтем в новом ролике о Колониальном Союзе

В преддверии скорого выхода долгожданной ролевой игры Starfield команда социальных сетей Bethesda начинает знакомить со звездными системами, которые сформируют Колониальный Союз.
Благодаря официальной истории Starfield, которой в последние дни поделились разработчики вслед за Тоддом Говардом, мы уже знаем, что Колониальный Союз соберет духовное наследие первых межпланетных колонизаторов, чтобы олицетворять военные традиции, гражданскую гордость и научный прогресс земной цивилизации.
Неудивительно, что три звездные системы, составляющие Колониальный Союз, находятся в центре того, что Bethesda определяет как «первые межзвездные усилия человечества»: в опубликованном ролике, Zenimax и дочерней компанией Microsoft, мы можем наблюдать процветающую колонию, занимающуюся добычей на Марсе (очевидно представляющие Солнечную систему), научно-фантастическу. аркологию, украшающую горизонт Новой Атлантиды (Альфа Центавра) и неуказанные сооружения Понтема (Вольф).
Шот в масс эфект захотелось поиграть
она хоть многопользовательская или солянка ?
отстой квадратный
Баба-шахтёр, ахахаха
Скафандр на обложке очень похож на СК-1 Гагарина
ты клоун тчо ли?
В некотором роде
Ничо так
На PS5 поиграю с русским переводом 1 сентября. 4к 120фпс.