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Starfield 06.09.2023
7.9 739 оценок

Starfield: Марс, Новая Атлантида и Понтем в новом ролике о Колониальном Союзе

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monk70
Новости

В преддверии скорого выхода долгожданной ролевой игры Starfield команда социальных сетей Bethesda начинает знакомить со звездными системами, которые сформируют Колониальный Союз.

Благодаря официальной истории Starfield, которой в последние дни поделились разработчики вслед за Тоддом Говардом, мы уже знаем, что Колониальный Союз соберет духовное наследие первых межпланетных колонизаторов, чтобы олицетворять военные традиции, гражданскую гордость и научный прогресс земной цивилизации.

Неудивительно, что три звездные системы, составляющие Колониальный Союз, находятся в центре того, что Bethesda определяет как «первые межзвездные усилия человечества»: в опубликованном ролике, Zenimax и дочерней компанией Microsoft, мы можем наблюдать процветающую колонию, занимающуюся добычей на Марсе (очевидно представляющие Солнечную систему), научно-фантастическу. аркологию, украшающую горизонт Новой Атлантиды (Альфа Центавра) и неуказанные сооружения Понтема (Вольф).

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Шот в масс эфект захотелось поиграть

0
AIM WP

она хоть многопользовательская или солянка ?

0
Роман45554

отстой квадратный

0
Sickofitall

Баба-шахтёр, ахахаха

0
Саня Цукино Усаги

Скафандр на обложке очень похож на СК-1 Гагарина

-1
DORAEMON1989

ты клоун тчо ли?

-2
Саня Цукино Усаги DORAEMON1989

В некотором роде

-1
DORAEMON1989

Ничо так

-2
pcgame

На PS5 поиграю с русским переводом 1 сентября. 4к 120фпс.

-4
Выдрочка
-1