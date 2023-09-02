Starfield не смогли запустить на видеокартах Arc, Intel работает над решением проблемы

Intel признала, что графические процессоры Arc Alchemist испытывают серьёзные проблемы с запуском игры Starfield от Bethesda. Компания обещает выпустить обновление драйвера к выходу игры 5 сентября. Тем не менее, даже у игроков с ранним доступом возможности поиграть в Starfield до этого момента не будет.
Одна из проблем заключается в том, что Intel до сих пор не выпустила готовое к игре обновление драйверов с поддержкой Starfield — в отличие от Nvidia и AMD. При этом игра даже не запускается с текущими драйверами Arc.
Пользователи сообщают, что исполняемый файл запускается в фоновом режиме и в течение получаса, пока он отображается в диспетчере задач, файл может потреблять до 30 ГБ системной памяти, прежде чем либо произойдёт сбой, либо появится меню игры. Даже если в итоге запускается игровой процесс, у пользователей остаётся мало времени на него.
Вероятно, Intel работала над драйвером для Starfield, но он мог показать некорректную работу из-за обновления игры. Подобное происходит уже не в первый раз. Intel несколько раз сталкивалась с этой проблемой в предыдущих выпусках игр.
какой гений вообще купил этот кал?) интел интел...
Владельцев видеокарт интел наоборот уберегли
Ну согласно статистике, владельцев карт интел без 5 минут столько же как и владельцев карт амд.
Это получается при альфа и бета-тестах не использовались третьи по распространенности видеокарты? Охренительный подход к потребителю. Видимо все усилия программистов ушли на достижение 30 фпс на приставках.