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об игре
Starfield 06.09.2023
7.4 893 оценки

Starfield не смогли запустить на видеокартах Arc, Intel работает над решением проблемы

KoRnEr
Новости

Intel признала, что графические процессоры Arc Alchemist испытывают серьёзные проблемы с запуском игры Starfield от Bethesda. Компания обещает выпустить обновление драйвера к выходу игры 5 сентября. Тем не менее, даже у игроков с ранним доступом возможности поиграть в Starfield до этого момента не будет.

Одна из проблем заключается в том, что Intel до сих пор не выпустила готовое к игре обновление драйверов с поддержкой Starfield — в отличие от Nvidia и AMD. При этом игра даже не запускается с текущими драйверами Arc.

Пользователи сообщают, что исполняемый файл запускается в фоновом режиме и в течение получаса, пока он отображается в диспетчере задач, файл может потреблять до 30 ГБ системной памяти, прежде чем либо произойдёт сбой, либо появится меню игры. Даже если в итоге запускается игровой процесс, у пользователей остаётся мало времени на него.

Вероятно, Intel работала над драйвером для Starfield, но он мог показать некорректную работу из-за обновления игры. Подобное происходит уже не в первый раз. Intel несколько раз сталкивалась с этой проблемой в предыдущих выпусках игр.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Kot9lra street

какой гений вообще купил этот кал?) интел интел...

3
luVol

Владельцев видеокарт интел наоборот уберегли

3
muxamor2011

Ну согласно статистике, владельцев карт интел без 5 минут столько же как и владельцев карт амд.

-2
Pinaevs

Это получается при альфа и бета-тестах не использовались третьи по распространенности видеокарты? Охренительный подход к потребителю. Видимо все усилия программистов ушли на достижение 30 фпс на приставках.

1
Смеагол
0