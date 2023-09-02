Starfield не смогли запустить на видеокартах Arc, Intel работает над решением проблемы

Ролевой проект от Bethesda Games Studios в научно-фантастическом сеттинге.

В 2330 году человечество вышло за пределы Солнечной системы и начало освоение других планет. Вы — один из членов «Созвездия», элитной организации, занимающейся исследованием космоса. Вы можете быть кем угодно: от бывшего солдата до богатого наследника, от харизматичного лидера до хитрого шпиона. У вас есть возможность выбрать свой внешний вид, свою историю и свои способности.

Вас ждёт приключение по огромной галактике, где вы сможете посетить более 1000 планет, городов, баз и других удивительных мест. Там вы сможете взаимодействовать с разными персонажами и фракциями. Помимо этого, вы должны будете собирать ресурсы для создания необходимых предметов. Вы также можете строить аванпосты, проводить научные проекты, чтобы открывать новые рецепты, и нанимать людей для добычи и торговли.

В вашем распоряжении есть собственный корабль, который вы можете настраивать и модифицировать по своему усмотрению. Можно назначать членов экипажа, которые будут помогать вам в разных ситуациях.

Но не забывайте, что космос — это опасное место, где вы должны быть готовы к любым испытаниям. Во время путешествий вам следует всегда иметь при себе разное оружие, будь то снайперские винтовки, лазеры или взрывчатка. В некоторых местах вы должны будете учитывать невесомость, которая делает бои непредсказуемыми.