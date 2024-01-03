Starfield опередила Baldur's Gate 3 по количеству часов проведенных в игре

Starfield обошла Baldur's Gate 3 по количеству наигранных часов: по состоянию на 20 декабря игра от Bethesda набрала 534,824 миллиона часов, а RPG от Larian Studios - 452,557 миллиона часов по состоянию на 6 декабря.
С одной стороны, Baldur's Gate 3 вышла из раннего доступа на ПК в августе прошлого года, а с другой — на PS5 и Xbox Series X|S, поэтому у нее было больше времени, чтобы набрать такое количество часов.
С другой стороны, подписчики Game Pass могут получить доступ к Starfield на Xbox и PC без дополнительной платы, и этот фактор, несомненно, существенно повлиял на распространение игры.
Сравнение количества часов, проведенных в Starfield и Baldur's Gate 3, появившееся в Twitter, призвано не столько принизить исключительное качество ролевой игры от Larian Studios, сколько исправить мнение о том, что игра от Bethesda не оправдала ожиданий в плане вовлеченности.
Какая доля этих часов ушла на загрузки и залипание в постройку пепелаца?..
Да да да!)))))))
Щас вам пояснят, что эти люди которые в среднем больше играют в старфилд чем в бг3 не должны получать удовольствие от игры, а еще будут очередные глупые шутки про раскрытие.
А игра все никак не раскрывалась и не раскрывалась.
В старфилде сейчас куча народу в ресурсах ковыряется,они действительно сильно над движком поработали,тут возможности в физике,многоуровневость,проработка намного большего по сравнению с 4 фоллаутом пространства и врагов разом и т.д. Но вот в самом сюжете это никак не используется,пункт про большие пространства из-за кучи коротких миссий с подзагрузками вообще выглядит как толстый троллинг.Быстрей бы уже нормальный редактор выпустили,чтобы сами игроки чего дельного наклепали,раз уж сценаристы в крупных компаниях из-за всех своих забастовок работать разучились.
проблемы с сюжетом у беседки всегда были
Может, и опережает. Вопрос только в том, на что были потрачены эти часы. В старфейле 70% времени - это шарахания по пустым планетам через загрузки, еще 20% - унылые разговоры, и только 10% - что-то относительно интересное.
Уверен на загрузки после провального броска кубика у игроков БГ3 ушло не меньше времени чем на загрузки Старфилда, хотя это ни в коем случае не оправдывает поделку от Беседки.
Ну это откровенная ложь . В старфилде 90% времени занимает выполнение квестов. Из них процентов 60 это диалоги, и процентов 40 это экшен. Ходьба, гринд и подобные вещи от силы процентов 10 от всего время провождения в игре занимают, а загрузки невероятно короткие, секунды 3-4, особенно по сравнению с бг3, где ты после фейла можешь от 30 до 60 секунд на экране загрузки сидеть, поэтому в целом распределение времени на контент в старфилде очень хорошее, если конечно только игрок сам не решил не делать всего этого, а просто ходить по планетам, но это уже чисто его выбор.
Ну видимо игроки ждали пока Starfield раскроется... Через 100 часов или даже 200, вдруг оказывалось что раскрывать и нечего, так что игру бросали, проклиная бесцельно потраченные часы.
Все просто, люди увидели большой онлайн у Балды Гея 3 и побежали в нее играть, с надеждой, что это хорошая игра, а там: мужики домогаются твоего ГГ; бородатые бабы с болтами между ног, думают что они мужики; НПЦ рассказывают, что в прошлом они были мужчинами, а сейчас они женщины; даже животные не против, чтобы их сношали мужики и прочие радужные извращения. Вот люди и бегут из этой помойки во что-то другое, например в Старфилд, а так, что Балда Гея 3, что Старфилд - обе *овно, разница лишь в том, что в Старфилде повестки раз в 10 меньше!
Блин, ну давайте ещё по количеству жопочасов в игре будем игры сравнивать.
Похоже, что закончились вообще хоть какие-то новости (даже из пальца) про БГ3, и начали про СтарФилд такое постить? Зачем? ))))
эти долгие диалоги уже много раз убивали моё желание играть в слишком ролевые игры
У игры хватает минусов, но нельзя сказать, что игра полный провал в духе кибербага на релизе.
На ПК и Киберпанк провалом не был. Прошел на релизе с комфортом и без критичных багов
Ну тут ничего странного, в Балдурс кроме хайпа ничего нет, дешевая игра с видом сверху, а Старфилд хоть и немного разочаровал, но все-равно это одна из топ игр.
Ну пошаговая ,это как игра в шахматы, а в шахматы прямо рекорд людей играют))
Искали раскрываемость. В итоге получился висяк)
Треш не неси больше а указывай данные чувака который выложил это "сравнение".