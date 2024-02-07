Starfield получила бета-обновление с поддержкой AMD FSR 3 и XeSS

Недавно мы узнали, что авторы Starfield готовятся добавить поддержку FSR 3 для тех, кто примет участие в бета-тестировании, и сегодня этот день настал! Новое бета-обновление Starfield в Steam добавляет поддержку FSR 3, который обеспечивает более плавную производительность за счет генерации кадров, подобно уже доступному DLSS 3. Игроки также могут рассчитывать на поддержку XeSS, исправление некоторых проблем со стабильностью файлов сохранений и многое другое. С полным текстом примечаний к патчу вы можете ознакомиться здесь.
Пока что поддержка FSR 3 и XeSS доступна только в бета-версии, но в конце этого месяца она появится у всех желающих, скорее всего, вместе со следующим крупным обновлением Starfield. Bethesda пообещала выпускать крупные обновления для Starfield каждые шесть месяцев, но они будут перемежаться с более мелкими обновлениями, такими как это.
В Starfield можно играть на ПК, Xbox Series X/S и, возможно, в скором будущем на PS5.
Ашалеть, с 30 до 100к/с на GTX 1080 с генерацией кадров
FSR это пыль в глаза от Лизки