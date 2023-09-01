Starfield сравнили на ПК и Xbox Series S/X

С сегодняшнего дня Starfield можно будет играть на Xbox и PC Series X|S. Многим любителям видеоигр было интересно, как будет выглядеть и работать новейшее космическое приключение на самой младшей Xbox.
По официальной информации, Starfield могла появиться на рынке еще в прошлом году, но Bethesda получила дополнительное время на доработку игры. Представители Xbox Advanced Technology Group также помогали в процессе создания игры.
Мы уже сообщали об анализе Digital Foundry вчера, но стоит обратить внимание и на прямые сравнения Starfield на разных платформах — игра лучше всего выглядит на ПК, что не должно удивлять, а версия для Xbox серии S также показала достойные результаты.
Судя по кадрам, Starfield неплохо смотрится на всех платформах, и хотя стоит ожидать некоторых ограничений при игре на младшей консоли, конечный результат выглядит вполне удовлетворительным. Аналогичная ситуация и с плавностью анимации. На ПК мы можем рассчитывать на лучшие впечатления, но на устройствах Microsoft игра работает очень даже хорошо.
30фпс для консолей это снова стало очень хорошо?
Дык пк то не далеко ушел, в нативный 1440р в стабильные хотя бы 60 кадров могут не только лишить все, тут вопросы не к консоли а к беседки котороя несмохла в оптимзацию.
Интересно что там по стимдеку там явно даже 30фпс не будет наверное только с фср мыльным будет))
разрабы будут класть болт на оптимизацию потому что
1. фанатики длсс визжат как свидетели иеговы
2. люди все равно хавают
3. это все давно уже не новость
20-25 кадров на низких. у кого-то 25-30. так себе экспириенс
1060, 1650, 1070, на низких 20-34 кадра, на высоких 3050 - 30 фпс дальше уже тупо не смотрел и так понятно дно дном................ я говорил игра будет как фаллаут 4 по оптимезации оказалось ещё хуже.
Интересно, консольщики вообще понимают что их приставки тоже компьютеры, ну там проц, видеокарта есть, озу и прочее всё тоже что есть в пк, или они себе по другому это представляют, что там божья искра отличающая их чем от других
Дядя, ты где в приставке видел видеокарту. Последний раз их ставили в пс3 и хбокс 360. И вы пытаетесь сравнить устройство заточенное для игр с персональным компьютером заточенным под разные процессы с кучей фоновых программ.
Посмотрите мат часть.
Поиграл 3 часа уже, зернистость картинки жесть как в глаза бросается, фпс на 3060 тоже не особо впечатляет, но в целом вроде норм работает
На i5 11400f rtx 3060 32ram сколько будет фпс и какие настройки графики? В 1080p.
на высоких 30-42 фпс
я так понимаю ниже rtx 4070 в 60 фпс можно не врубать в 2к вообще вилы а в 4к дно дном.