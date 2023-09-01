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Starfield 06.09.2023
7.8 775 оценок

Starfield сравнили на ПК и Xbox Series S/X

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butcher69
Новости

С сегодняшнего дня Starfield можно будет играть на Xbox и PC Series X|S. Многим любителям видеоигр было интересно, как будет выглядеть и работать новейшее космическое приключение на самой младшей Xbox.

По официальной информации, Starfield могла появиться на рынке еще в прошлом году, но Bethesda получила дополнительное время на доработку игры. Представители Xbox Advanced Technology Group также помогали в процессе создания игры.

Мы уже сообщали об анализе Digital Foundry вчера, но стоит обратить внимание и на прямые сравнения Starfield на разных платформах — игра лучше всего выглядит на ПК, что не должно удивлять, а версия для Xbox серии S также показала достойные результаты.

Судя по кадрам, Starfield неплохо смотрится на всех платформах, и хотя стоит ожидать некоторых ограничений при игре на младшей консоли, конечный результат выглядит вполне удовлетворительным. Аналогичная ситуация и с плавностью анимации. На ПК мы можем рассчитывать на лучшие впечатления, но на устройствах Microsoft игра работает очень даже хорошо.

3
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
luVol

30фпс для консолей это снова стало очень хорошо?

6
worys

Дык пк то не далеко ушел, в нативный 1440р в стабильные хотя бы 60 кадров могут не только лишить все, тут вопросы не к консоли а к беседки котороя несмохла в оптимзацию.

3
luVol worys

Интересно что там по стимдеку там явно даже 30фпс не будет наверное только с фср мыльным будет))

0
A E worys

разрабы будут класть болт на оптимизацию потому что
1. фанатики длсс визжат как свидетели иеговы
2. люди все равно хавают
3. это все давно уже не новость

1
A E luVol

20-25 кадров на низких. у кого-то 25-30. так себе экспириенс

1
jax baron A E

1060, 1650, 1070, на низких 20-34 кадра, на высоких 3050 - 30 фпс дальше уже тупо не смотрел и так понятно дно дном................ я говорил игра будет как фаллаут 4 по оптимезации оказалось ещё хуже.

0
Paul Shepard

Интересно, консольщики вообще понимают что их приставки тоже компьютеры, ну там проц, видеокарта есть, озу и прочее всё тоже что есть в пк, или они себе по другому это представляют, что там божья искра отличающая их чем от других

2
Vadolas

Дядя, ты где в приставке видел видеокарту. Последний раз их ставили в пс3 и хбокс 360. И вы пытаетесь сравнить устройство заточенное для игр с персональным компьютером заточенным под разные процессы с кучей фоновых программ.

Посмотрите мат часть.

-1
Black Metal Husky

Поиграл 3 часа уже, зернистость картинки жесть как в глаза бросается, фпс на 3060 тоже не особо впечатляет, но в целом вроде норм работает

1
Fear1990

На i5 11400f rtx 3060 32ram сколько будет фпс и какие настройки графики? В 1080p.

0
jax baron Fear1990

на высоких 30-42 фпс

0
jax baron

я так понимаю ниже rtx 4070 в 60 фпс можно не врубать в 2к вообще вилы а в 4к дно дном.

0