Starfield уже продается со скидкой на ПК в преддверии сентябрьского релиза

В британской сети магазинов игровых кодов Fanatical уже сейчас, за несколько недель до выхода игры на рынок, действуют значительные скидки на PC-версию Starfield. Прямо сейчас вы можете получить 17%-ную скидку на стандартную и премиум-версию игры, что составляет более £10 на оба издания в Великобритании.
Указанные копии для ПК предназначены для платформы Steam и стоят на порядок дешевле, чем при покупке непосредственно у Valve. Если вы хотите прикупить эпик с открытым миром от Bethesda в Steam, вот цены в Великобритании, указанные на сайте Fanatical.
Разумеется, можно просто воспользоваться услугой PC Game Pass, однако это не относится к версии для Steam, а ведь многие пользователи предпочитают играть на ПК именно через платформу Valve. В любом случае, существует множество вариантов получения доступа к Starfield, и стоит поискать лучшее предложение в своем регионе.
Маякните, когда будет заголовок "Starfield уже на торрентах, пираты бороздят океан
тож жду
https://www.playground.ru/starfield/news/v_fajlah_predzagruzki_starfield_ne_obnaruzhili_zaschity_denuvo-1645467 Через пару минут после релиза
Да это понятно. Однако, если мне не изменяет память, 4 Фолыч слили ещё до релиза. А тут все файлы есть, экзешник есть. У журналюг рабочие копии есть. Они, конечно, вряд ли своими задницами рисковать будут, но может среди них затесался Робин Гуд, который отправит файлы в какой-нибудь пиратский клан...
Да всё равно фан-патчи ждать ещё
86 фунтов стерлингов, да они совсем ебу дали...
В главном магазине пока ещё нету.
Паруса уже наготове 🏴☠️
Так на таких сайтах всегда скидки. В стиме то нет...
Обязательно скачаю, слышал что там не будет русского, благо я импрув май спикин и лысын, как говорят наши великие игровые языковеды - там элементарный английский!