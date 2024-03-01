на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 5 643 оценки

В базе данных Steam заметили DLC для Starfield - возможно, что Shattered Space будет представлено уже скоро

AceTheKing
Новости

Похоже, что студия Bethesda готовится к скорому анонсу первого DLC для Starfield, которое как уже стало известно ранее, будет называться Shattered Space. Студия подтвердила существование сюжетного дополнения ещё до выхода Starfield, но с тех пор подробностей было мало.

В базе данных Steam у Starfield с момента релиза значились два DLC: бонус предварительного заказа и обновление до цифрового премиум-издания. Однако пользователи заметили, что 28 февраля появилось новое неизвестное DLC, у которого пока что скрыто название и подробности. Пользователи предполагают, что Bethesda находится в процессе добавления DLC Shattered Space в Steam. Однако также есть вероятность, что это будет Creation Kit.

Последний раз Bethesda упоминала о Shattered Space в конце прошлого года: студия заявила, что усердно работает над разработкой дополнения, а Shattered Space будет включать в себя новый сюжетный контент, новые локации, новое снаряжение и многое другое.

26
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Sneaky Pete

ну вот. Игра развивается )

2
LightheartedPercival

А что они игру починили? Что DLC выпускают?

1
ZAUSA

DLC будет таким же кривым, так что ничего страшного.)

0
Contriver

Еее, классная новость, очень жду длс , интересно что придумают

1
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЫРА

Ура нормальный квест завезут!!)))

1
Oscilograf

Учитывая что патчи были в основном бессмысленные, есть опасения что и ДЛС будет такое же.

0
Nord_Paladin

Потом опять патчить всю игру.

Спойлер

Игра раскроется после 200 dlc.

0
Floww

Ну если прям совсем не во что будет играть, то так то можно и старфилд будет запустить, часик перед сном)

-2
-zotik-

Отличное снотворное)

0
001fess

Я тебе покушать принёс сладкого хлебушка

-4
BluntZebulon

Какие усердные, прям до усёра

-5