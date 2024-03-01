В базе данных Steam заметили DLC для Starfield - возможно, что Shattered Space будет представлено уже скоро

Похоже, что студия Bethesda готовится к скорому анонсу первого DLC для Starfield, которое как уже стало известно ранее, будет называться Shattered Space. Студия подтвердила существование сюжетного дополнения ещё до выхода Starfield, но с тех пор подробностей было мало.
В базе данных Steam у Starfield с момента релиза значились два DLC: бонус предварительного заказа и обновление до цифрового премиум-издания. Однако пользователи заметили, что 28 февраля появилось новое неизвестное DLC, у которого пока что скрыто название и подробности. Пользователи предполагают, что Bethesda находится в процессе добавления DLC Shattered Space в Steam. Однако также есть вероятность, что это будет Creation Kit.
Последний раз Bethesda упоминала о Shattered Space в конце прошлого года: студия заявила, что усердно работает над разработкой дополнения, а Shattered Space будет включать в себя новый сюжетный контент, новые локации, новое снаряжение и многое другое.
ну вот. Игра развивается )
А что они игру починили? Что DLC выпускают?
DLC будет таким же кривым, так что ничего страшного.)
Еее, классная новость, очень жду длс , интересно что придумают
Ура нормальный квест завезут!!)))
Учитывая что патчи были в основном бессмысленные, есть опасения что и ДЛС будет такое же.
Потом опять патчить всю игру.
Игра раскроется после 200 dlc.
Ну если прям совсем не во что будет играть, то так то можно и старфилд будет запустить, часик перед сном)
Отличное снотворное)
Я тебе покушать принёс сладкого хлебушка
Какие усердные, прям до усёра