В дополнительные планы обновлений Starfield входят расширенная кастомизация кораблей и уровни сложности

Starfield — последняя игра Bethesda, получившая большую поддержку. Компания хочет постоянно предлагать игрокам новые возможности, чтобы желающие могли путешествовать по всем планетам с еще большим удовольствием.
В специальной теме на Reddit студия поблагодарила фанатов за то, что они потратили свободное время на изучение Starfield. При этом разработчики подтвердили свои планы — ролевая игра будет планомерно получать новые функции.
Крупное обновление дебютирует в феврале, а затем «примерно каждые шесть недель» компания будет предлагать новые обновления, которые, как ожидается, окажут положительное влияние на игроков Starfield.
Создатели подтвердили конкретные планы по «улучшению качества жизни» — Starfield получит следующие возможности и новинки:
- Карты городов,
- Новые способы путешествия,
- Новые способы настройки ваших кораблей,
- Новые параметры игрового процесса для дальнейшей настройки сложности.
- Официальная поддержка модов с выходом Creations,
- Первое сюжетное дополнение Shattered Space.
Это действительно интересная новость, потому что Bethesda подтвердила, что в следующем году Starfield получит свое первое сюжетное расширение. Ранее компания объявила, что работает над Shattered Space, но мы не знали, когда оно история дебютирует.
Разработчики также подтвердили, что намерены загружать на выпускать патчи меньшего размера, благодаря которым команда устранит ошибки.
Пост так написан, как будто то это игра года и все счастливы что есть такая игра, а разрабы из всех сил стараются сделать ее еще лучше... Рукалицо.
Ну так по факту она довольно хорошо встречена в америке например, это у нас тут в основном обиженные на жизнь сидят на форумах и всё поносят