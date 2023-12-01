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Starfield 06.09.2023
6.7 4 830 оценок

Выпущено бета-обновление Starfield 1.8.87

monk70
Новости

Bethesda выпустила новое бета-обновление для Starfield. Согласно полным примечаниям к патчу, бета-обновление 1.8.87 устраняет две проблемы, которые преследовали игру.

Бета-обновление Starfield 1.8.87 устраняет проблему, из-за которой космическая материя прилипала к кораблю игрока во время космического путешествия. Загрузка сохранения теперь убирает космическую материю. Кроме того, этот бета-патч исправляет проблему, из-за которой случайное оружие не появлялось в новом ящике с оружием после загрузки сохранения.

Как всегда, Steam загрузит это бета-обновление при следующем запуске клиента. Это, конечно, если вы выбрали бета-версию. Ниже вы также можете найти полные примечания к патчу.

Примечания к выпуску бета-обновления Starfield 1.8.87

  • Устранена проблема, из-за которой космическая материя прилипала к кораблю игрока во время космического путешествия. Загрузка сохранения теперь убирает космическую материю. Обратите внимание: это исправление должно устранить любые космические проблемы, застрявшие в ваших путешествиях, но не в тех случаях, когда к кораблям игроков прикреплена Новая Атлантида. Исправление для этого будет выпущено в более позднем обновлении.
  • Исправлена ошибка, из-за которой случайное оружие не появлялось в новом ящике с оружием после загрузки сохранения.
-12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
bysaturn

С такими патчами реально 10 лет игру доделывать ещё. Дорога длиной в 10 лет...

12
вупсич пупсич

2 калеки с половиной видимо работают над патчами. Скорость явно не космическая.
В любом случае все ждут мод которые уберет значительное число загрузок. Где не нужны анимации, хотя бы связанные с дверьми.

4
r23dom вупсич пупсич

ну да, те двое что на критику в стиме отвечали

9
UnderstatedFrey

Не, патч на балду мне понравился больше

4
МАХАН МАХАНОВИЧ

Это где игру доделывают?

-1
Kerrot МАХАН МАХАНОВИЧ

Это где Старфилду присовывают, как обычно в общем

0
Руслан Меркулов 2

Тут нужно упор на оптимизацию делать а не на всякую хрень

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

Они сделали в прошлом патче.

-1
Sanchelius

А когда уже пофиксят БАГ со скучностью игры, и устранят привкус разочарования?

2
HiRuKo14

Когда ты начнёшь играть в игру, а не делать вид что она скучная, просто потому что...

1
AndralStormborn

Разочарование бывает из-за завышенных ожиданий. Никто вам в этом не виноват.

1
Scorpion_GamePlay

Зачем это в бете делать? мини фикс бы назвали. Эх

1