Выпущено бета-обновление Starfield 1.8.87

Bethesda выпустила новое бета-обновление для Starfield. Согласно полным примечаниям к патчу, бета-обновление 1.8.87 устраняет две проблемы, которые преследовали игру.
Бета-обновление Starfield 1.8.87 устраняет проблему, из-за которой космическая материя прилипала к кораблю игрока во время космического путешествия. Загрузка сохранения теперь убирает космическую материю. Кроме того, этот бета-патч исправляет проблему, из-за которой случайное оружие не появлялось в новом ящике с оружием после загрузки сохранения.
Как всегда, Steam загрузит это бета-обновление при следующем запуске клиента. Это, конечно, если вы выбрали бета-версию. Ниже вы также можете найти полные примечания к патчу.
Примечания к выпуску бета-обновления Starfield 1.8.87
- Устранена проблема, из-за которой космическая материя прилипала к кораблю игрока во время космического путешествия. Загрузка сохранения теперь убирает космическую материю. Обратите внимание: это исправление должно устранить любые космические проблемы, застрявшие в ваших путешествиях, но не в тех случаях, когда к кораблям игроков прикреплена Новая Атлантида. Исправление для этого будет выпущено в более позднем обновлении.
- Исправлена ошибка, из-за которой случайное оружие не появлялось в новом ящике с оружием после загрузки сохранения.
С такими патчами реально 10 лет игру доделывать ещё. Дорога длиной в 10 лет...
2 калеки с половиной видимо работают над патчами. Скорость явно не космическая.
В любом случае все ждут мод которые уберет значительное число загрузок. Где не нужны анимации, хотя бы связанные с дверьми.
ну да, те двое что на критику в стиме отвечали
Не, патч на балду мне понравился больше
Это где игру доделывают?
Это где Старфилду присовывают, как обычно в общем
Тут нужно упор на оптимизацию делать а не на всякую хрень
Они сделали в прошлом патче.
А когда уже пофиксят БАГ со скучностью игры, и устранят привкус разочарования?
Когда ты начнёшь играть в игру, а не делать вид что она скучная, просто потому что...
Разочарование бывает из-за завышенных ожиданий. Никто вам в этом не виноват.
Зачем это в бете делать? мини фикс бы назвали. Эх