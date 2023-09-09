Выводы Digital Foundry по ПК-версии Starfield противоречат словам Тодда Говарда

Спустя несколько дней после заявлений Тодда Ховарда относительно ПК-версии Starfield и ее оптимизации, Digital Foundry опубликовала долгожданный анализ, показывающий, что заявления создателя последней разработки Bethesda, возможно, были слегка преувеличены по сравнению с реальностью. Согласно углубленному анализу Алекса Баттальи, версия для ПК, несомненно, лучшая, но она нуждается в некоторых важных улучшениях.
Фактически, похоже, что партнерство, которое привело к поддержке технологии FSR 2, было в основном сосредоточено на оптимизации для графических процессоров Radeon, которые способны управлять графическим сектором Starfield лучше, чем графические процессороы NVIDIA, несмотря на то, что последние имеют превосходную производительность, по крайней мере, на бумаге.
Именно по вопросу оптимизации ПК-версии приводятся знаменитые высказывания Тодда Говарда. Анализ Digital Foundry, по сути, подтверждает, что в этом плане существуют очевидные проблемы, которые необходимо решить как можно скорее.
Несмотря на это, для Digital Foundry ПК-версия Starfield вышла на рынок в хорошем состоянии, особенно учитывая горькие разочарования, возникшие в последнее время с многочисленными портами Однако важные опции, такие как регулировка FOV, поддержка HDR, возможность изменения гаммы и контрастности и, конечно же, технологии DLSS и XeSS, по-прежнему отсутствуют.
Бичи DF не могут обновить свои 4090 вот и ноют. Да тод?
Тодд не прав.
Да ничего, всё нормально. Можно выпустить сейчас любую игру 2013-2015 годов в таком же виде. Только тот же Crysis 3 сейчас бы потребовал RTX 4080, Fallout 4 - тоже самое, а The Witcher 3 понадобилась бы RTX 4090.
Мы уже лет пять играем в игры с такой же графикой, просто системные требования растут, а оптимизация ухудшается.
Покажешь скрин из любой игры 2013-2015 с такой же детализаций окружения, обьектов как в старфилде?? ну хоть одну.
Оптимизация - уже устарело. Вот видео сравнения Cyberpunk и Starfield - это новее.
В игре нет даже элемента реализма. Это касается реакции на действия игрока и всякой физики. Даже в древних играх NPC негативно реагировали на то, когда игрок доставал оружие, а тут - ничего. Модели NPC - просто кошмар, я таких страшных даже в Oblivion не видел.
Насчёт древних, та же самая беда в первом Масс Эффекте
Во второй и третей, они сделали что бы гг не доставал оружие, поняв что в первой облажались
Ну, масса, при всех плюсах, никогда не была песочницей. Она вусмерть заскриптована и сценарна. Андромеду не вспоминаем. В ней кроме стрельбы плюсов вообще нет.
Ну речь шла не о песочнице, а как реагируют непеси, когда гг с оружием в руках,, перечитай самый верхних комментарий человека., о чём он писал, тебя куда-то не туда понесло и желательно начни со второго абзаца, речь явно шла не о серии Масс Эффект
Андромеда это как Терминатор Генезис-ответвление от основной ветки но и там было лучше кроме изначально страшной лицевой анимации но потом её вроде поправили.А так нормальная меда была.
Как же запутанно выглядят попытки игрожура сказать что оптимизация игры является отходами жизнедеятельности, не произнеся это вслух, в попытках сохранить хорошие отношения с издателем. Это даже сложнее чем оставить комментарий на ПГ, в котором фигурирует понятие "кал" - в его грубой форме, без использования самого выражения.
Собсна, в тот момент, когда эту игру анонсировали, я уже сидел на ютабе и вбивал "TES 6 новости", дальше что-то нужно рассказывать? Не запускал и считаю, что Тодику был нужен аборт...
Ну просто очевидно же ,что под карты нвидии игру даже не пытались оптимизировать, либо спецом сделали так ,что бы показать превосходство амд( оптимизировав их нормально на фоне нвидиа ) . Не зря же амд бабки занесла и помогала в оптимизации
То чувство когда якобы открыл новую америку.
А там эти амудешники уже сидят в приемной, с головы до ног в красном, и говорят тебе "добро пожаловать на материк потерпевших от партнерских соглашений", на стене висит перечеркнутый логотип нвидии, и утыканный дротиками портрет хуанга в полный рост.
У меня сейчас игра идёт в 50-60 кдс на ультрах в 1080р с DLSS на 67%, и при этом видеокарта в разгоне, а у меня RTX 3070, так чип работает на частоте 2010 мгц, память на 16000 мгц, карта должна кушать в нормально оптимизированных играх под 240-250 ватт, а в Старпилде она кушает 165-180 ватт! Это нормально?
А ему кто то доверял и доверяет!?))))))
В чем графика старфилда лучше того же ласт оф ас или принципиально лучше плэйг тэйл реквием? Что так осторожно выражаетесь DF боитесь майкрософт?
Ну откровенно говоря ,6800xt в рекомендованных , а там явно не про 4к речь. А вот карты нвидки явно в жопе по оптимизации в сравнении с амд, которая отсутствует
Я давно писал Киберпанк тот запускается на ведре а Звездатым полям нужен квантовый комп не иначе.
Это как-то меняет факт того, что графика не соответствует системным требованиям и обтекаемым выводам DF?
И разрыв в 1440р между rtx3080 и рх6800xt в 50% оправдывает настолько рукожопие из беседки? За партнерство с амд понятно, но отрыв в 50% я впервые подобное вижу это гонево. Даже в играх, где акцент зеленые не бывает такого отрыва обычно паритет или +-10% в основном все игры так и гуляют, но 50% это школа разработчиков Тодда Говарда
Чел ,прочитай ,что я писал за нвидиа. Где ты хоть слово увидел в оправдание? Я лишь беру в расчет системки и фпс какой выдает и не слово не писал о завышенных системках и уровне графона
Так а я написал изначально вообще за сравнение фпс в разных играх даже с картой амд и не понимания полного разноса от ДФ игры старфилд. Некоторых они разносят, а тут "ну знаете слова Тодда Говарда не совсем соответствуют действительности есть над чем работать"
А самый прикол, что без фср ни одна карта будь то 7900хтх или же ртх4090 не могут в 4к60фпс это с такой то графикой и без трассировки лучей, которая сильно грузит гпу
Тодд Говард МИР ДВЕРЬ МЯЧЬ(переведите три слова на английский и смысл станет ясным)
Пока длсс не добавят так и будет.
Прикол, но я пробовал играть в эту игру и поставил DLSS в виде мода, и о чудо он работает и качество при FullHD с 67% рендера, очень хорошее! Правда производительность всё равно очень плохая, 50-60 кдс, и это я ещё не добрался до крупного города! =((
такая производительность может быть только на карте уровня 1050. что даже под минималки не подходит.