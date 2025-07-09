Открыта регистрация на плейтест приключенческого слэшера Starlight Blade

Небольшая инди-команда Zink Studio открыла регистрацию на плейтест приключенческого слэшера Starlight Blade. Подать заявку можно на странице в Steam и там же добавить игру в список желаемого.

Starlight Blade — приключенческий слэшер, сюжет которого разворачивается в сеттинге космического фэнтези. Герой — последний из Клинков Звездного Света, и ему предстоит дать отпор Культу Луны.

Особенность игры — разрушаемая брони и уязвимые точки у противников. В распоряжении игрока легкие и тяжелые атаки, несколько видов второстепенного оружия, рывки, прыжки, парирование и прицельный выпад.