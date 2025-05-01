Кооперативное выживание на беспощадной планете Аркадия-7 в геймплейном трейлере StarRupture

Студия Creepy Jar, известная по Green Hell, представила новое 10-минутное геймплейное видео StarRupture — кооперативной игры для четырёх игроков с элементами выживания, исследования и строительства баз. Действие разворачивается на смертельно опасной планете Аркадия-7, чьи красоты обманчивы, а главная угроза исходит от самой природы — звезды Руптура.

Игроки берут на себя роль заключённых, отбывающих наказание на планете в интересах безликих корпораций. Их задача — построить промышленную базу, добывать ресурсы и противостоять инопланетной фауне. Но всё это — лишь подготовка к главному испытанию: регулярным катаклизмам, в которых сама планета гибнет и возрождается вновь. Цикл разрушения и перерождения — основа геймплея StarRupture. С каждым новым "разрывом" ландшафт меняется, появляются новые ресурсы и скрытые тайны.

Игроков ждёт огромный открытый мир, наполненный секретами и следами прежних экспедиций. Построение продвинутых производственных цепочек, исследование технологий и защита базы от местной агрессивной фауны — ключевые аспекты геймплея. Игра поддерживает как одиночный режим, так и кооператив до четырёх человек.

StarRupture выйдет в раннем доступе на ПК в Steam уже этой осенью.