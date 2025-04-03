Devolver Digital анонсировала Starseeker: Astroneer Expeditions - продолжение космической песочницы

Издательство Devolver Digital и студия System Era Softworks представили Starseeker: Astroneer Expeditions — новую космическую песочницу, выход которой запланирован на 2026 год. Игра появится на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, а её события развернутся во вселенной оригинальной Astroneer.

В новом проекте игрокам предстоит исследовать космос на борту станции ESS Starseeker, отправляться в экспедиции на различные планеты и выполнять разнообразные миссии. Для исследования доступны передовые технологии, а путешествия обещают быть насыщенными открытиями.

Оригинальная Astroneer, вышедшая в 2016 году, стала настоящим хитом. Она разошлась тиражом более 3,5 миллионов копий и получила 91% положительных отзывов в Steam. Разработчики поддерживали игру годами, выпуская крупные обновления, а теперь готовы предложить поклонникам ещё более масштабное приключение.