Starship Troopers: Extermination готовится к крупному декабрьскому обновлению

Кооперативный шутер Starship Troopers: Extermination получит значительное обновление версии 1.8, которое станет последним крупным апдейтом игры в 2025 году. Разработчики из Offworld Industries обещают ввести несколько важных нововведений, улучшений и исправлений, призванных сделать игровой опыт ещё более насыщенным и удобным.

Главным дополнением станет новая карта Boreas для режима Critical Strike. Действие развернётся на замёрзших пустошах, что потребует от бойцов соответствующей экипировки и тактики. На этой карте появится дополнительная цель «Воздушные удары»: игрокам предстоит защищать ретрансляторы, координирующие атаки с воздуха против полчищ насекомых. Чем больше насекомых будет уничтожено, тем больше опыта получат участники операции, что добавляет динамики и стратегической глубины.

Особое внимание в обновлении уделено системе «кланов» (Company). Их можно будет прокачивать более чем на 50 уровней, получая за прогресс специальные рамки и эмблемы. Разработчики с интересом ожидают, какие креативные логотипы придумают сообщества. Владельцы кланов также смогут расширять количество свободных мест для участников, что улучшит организацию совместных игр и внутриигровое взаимодействие.

Не обойдётся и без технических улучшений. Разработчики обещают повысить стабильность серверов, исправить ошибки и внедрить ряд улучшений качества жизни, что должно сделать прохождение миссий более комфортным. Более детальная информация о всех изменениях будет раскрыта ближе к началу декабря, когда обновление официально выйдет.

Напомним, что Starship Troopers: Extermination вышла в октябре 2024 года и быстро завоевала положительные отзывы пользователей Steam благодаря динамичному кооперативному геймплею, насыщенным боям с полчищами насекомых и возможностям командного взаимодействия. Обновление 1.8 обещает укрепить эти преимущества и добавить новые возможности для ветеранов и новичков игры.