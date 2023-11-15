Стратегия Starship Troopers: Terran Command получила дополнение Raising Hell

Новое крупное однопользовательское расширение Raising Hell для популярной стратегии в реальном времени Starship Troopers: Terran Command было выпущено сегодня в Steam издателем Slitherine и разработчиком The Artistocrats.

Игроки Raising Hell не только испытают новую насыщенную сюжетную однопользовательскую кампанию с семью подробными миссиями, действие которых происходит на огненной вулканической планете Геенна, но также откроют для себя целый ряд новых юнитов и механик.

Геенна, адский пейзаж, центральный в Starship Troopers: Terran Command - Raising Hell, — это первоклассная недвижимость. Массивный поток космических грузовых кораблей питается со станции Вилон, расположенной высоко над лавой и пламенем поверхности Геенны. Огненная планета, являющаяся связующим звеном в добыче полезных ископаемых и торговле, имеет решающее значение для военных усилий Федерации. Поскольку заражение паукообразными резко растет, наемных группировок уже недостаточно для защиты. Мобильная пехота снова призвана к развертыванию. На этот раз вам предстоит взять под свой контроль Геенну и защитить будущее человечества, истребив множество новых отвратительных жуков.

В Starship Troopers: Terran Command - Raising Hell игроки возьмут на себя управление новыми захватывающими силами мобильной пехоты, в том числе новыми сжигателями силовых костюмов и силовыми костюмами офицеров, а также получат доступ к наемным подразделениям: от мощных наемников-шреддеров, оснащенных мини-пушками, до инженеров. Двуногие со своими мощными сверлами. Паукообразные тоже эволюционировали в суровых условиях, порождая новые отряды. К ним относятся шустрые «Стингеры», стреляющие перегретыми снарядами, летающие пирофлы и чудовищный «Иммолатор», который может взорваться при смертельном ранении.