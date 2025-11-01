В GOG стартовала раздача хоррора Stasis в честь Хэллоуина

GOG предлагает Stasis совершенно бесплатно в течение ограниченного времени в честь Хэллоуина. Популярная приключенческая игра в жанре point-and-click, получившая «очень положительные» отзывы в Steam, доступна на платформе до 3 ноября совершенно бесплатно.

Stasis — идеальный выбор для тех, кто ищет страшных ощущений в период Хэллоуина. Выпущенная в 2015 году, игра предлагает игроку роль главного героя, который пробуждается от криогенного стазиса на борту, казалось бы, заброшенного космического корабля. То, что должно было стать обычным путешествием на Титан, превращается в кошмар, когда вы обнаруживаете, что весь экипаж погиб, а ваша жена и дочь исчезли.

Игра с изометрической перспективой выделяется мрачным сюжетом, полным неожиданных поворотов. Отчасти это достигается за счёт свободы игрока принимать решения, которые могут ещё больше усложнить ситуацию, и множества способов умереть.

Тем, кто интересуется вселенной Stasis, GOG также предлагает Cayne — бесплатную главу-пролог. Кроме того, Stasis: Bone Totem, новая игра в той же вселенной, предлагается со скидкой 60%.