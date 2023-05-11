Для State of Decay 2 вышло крупное контентное обновление ©

Несмотря на то, что игра State Of Decay 2 вышла более 5 лет назад, разработчики Undead Labs постоянно обновляют ее. И это не маленькие обновления, довольно часто фундаментальные аспекты игры постоянно меняются с течением времени.

State Of Decay 2 выглядит совершенно иначе, чем в 2018 году, когда она была выпущена. Теперь, когда обновление 33: Heart Attack стало доступно на PC и Xbox, похоже, игрокам снова придется адаптироваться и выживать в постоянно меняющемся ландшафте игры.

Самое большое изменение, которое появилось в обновлении 33, заключается в том, что потревоженные Сердца Чумы теперь целенаправленно посылают на игрока орды ходячих мертвецов. Орда будет медленно приближаться, заражая местность и создавая очаги инфекции, которые затем использует как операционные базы. Единственный способ избежать этого — контролировать распространение орды и уничтожать активные Сердца Чумы.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться по этой ссылке.