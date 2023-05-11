Для State of Decay 2 вышло крупное контентное обновление

Несмотря на то, что игра State Of Decay 2 вышла более 5 лет назад, разработчики Undead Labs постоянно обновляют ее. И это не маленькие обновления, довольно часто фундаментальные аспекты игры постоянно меняются с течением времени.
State Of Decay 2 выглядит совершенно иначе, чем в 2018 году, когда она была выпущена. Теперь, когда обновление 33: Heart Attack стало доступно на PC и Xbox, похоже, игрокам снова придется адаптироваться и выживать в постоянно меняющемся ландшафте игры.
Самое большое изменение, которое появилось в обновлении 33, заключается в том, что потревоженные Сердца Чумы теперь целенаправленно посылают на игрока орды ходячих мертвецов. Орда будет медленно приближаться, заражая местность и создавая очаги инфекции, которые затем использует как операционные базы. Единственный способ избежать этого — контролировать распространение орды и уничтожать активные Сердца Чумы.
С полным списком изменений вы можете ознакомиться по этой ссылке.
Не такое уж и крупное. Самое крупное было, когда дали возможность улучшать аванпосты, чтоб они приносили больше ресурсов. Лучше бы добавили новую карту (как пример кусочек карты из будущего State of Decay 3, отличный бы тизер получился).