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State of Decay 2 22.05.2018
7.8 1 092 оценки

State of Decay 2 получила динамические события, которые добавят разнообразия в игровой процесс

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butcher69
Новости

State of Decay 2 получила новое обновление. Патч имеет номер 34, называется Curveball (а в нашем переводе "Неожиданности") и представляет множество новых возможностей.

  • Неожиданности - это динамические события, которые могут возникать как случайно, так и в ответ на действия игрока. Они содержат до трех различных эффектов, которые влияют на разные аспекты игрового мира.
  • Неожиданности могут влиять, в частности, на мутации зомби, здоровье и эффективность сообщества и базы, а также на глобальные аспекты мира, такие как шанс собрать лут, доступность ресурсов или появление новых выживших врагов.
  • Некоторые неожиданности будут влиять только на определенное место на карте, в то время как последствия других будут иметь глобальный характер.
  • Некоторые из этих событий пройдут сами по себе через определенное время, в то время как другие потребуют выполнения определенных действий.
  • Авторы добавили новые элементы пользовательского интерфейса, чтобы помочь игрокам понять и отследить активные события и их последствия.

В качестве интересного примечания стоит отметить, что обновление в значительной степени было разработано новой командой в лице Wushu Studios. Авторам игры (Undead Labs) понадобилась помощь, так как в настоящее время они заняты новыми проектами, в том числе и третьей частью серии.

Напомним, что State of Decay 2 вышла в 2018 году на ПК и Xbox One, а версия для Xbox Series X и S появилась двумя годами позже.

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