State of Decay 2 временно стала бесплатной в Steam и на Xbox

Продолжение атмосферной истории о выживании после эпидемии зомби. Постоянные поиски еды, медикоментов, оружия - это только часть беды. Куда страшнее сами люди, кто-то - отъявленный псих, а некоторые пристрелят вас во сне ради ваших же припасов. Стоит изучать тех, кого вы возьмете в свой лагерь.

Парадокс в том, что выжить можно только в команде. Создать полностью неприступный лагерь нельзя, да и все припасы в округе вскоре кончаться, а значит нужно будет обыскивать новые территории, взаимодействовать с другими лагерями, попутно активно снижая популяцию зомби.