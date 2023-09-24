В магазине Valve стартовала акция «Бесплатные выходные», благодаря которой каждый желающий сможет поиграть State of Decay 2. Несмотря на то, что игра официально недоступна на территории России, загрузить ее и начать играть все еще возможно: достаточно ввести steam://install/495420 в адресную строку браузера при активном клиенте Steam.
Аналогичная акция также доступна для консолей Xbox. Все желающие могут сыграть в игру бесплатно до 25 сентября включительно.
Зомби-экшен с открытым миром был выпущен весной 2018 года. На данный момент игра имеет «очень положительные» отзывы в Steam, среди которых 83% игроков рекомендуют ее другим пользователям. В общей сложности было оставлено почти 40 тысяч отзывов.
State of Decay 2 временно стала бесплатной в Steam и на Xbox
В магазине Valve стартовала акция «Бесплатные выходные», благодаря которой каждый желающий сможет поиграть State of Decay 2. Несмотря на то, что игра официально недоступна на территории России, загрузить ее и начать играть все еще возможно: достаточно ввести steam://install/495420 в адресную строку браузера при активном клиенте Steam.
нужно было завтра выкладывать пост
Кто то проспал с новостями
Скучная игра если честно, вроде открытый мир, столько возможностей, кампаньоны.. Но чего то в ней не хватает. Первая часть сильнее меня цепляла чем вторая.