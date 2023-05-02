State of Decay 2 вскоре получит 33 по счету крупное обновление ©

Разработчики State of Decay 2: Juggernaut Edition не перестают удивлять, ведь они подготовили еще одно масштабное обновление. Они пообещали, что 10 мая опубликуют подробный патчноут, но о самом важном нововведении рассказали уже сейчас.

Теперь зомби не будут просто слоняться по миру и отдыхать на своих точках спавна, а станут постепенно продвигаться в сторону базы выживших. Эти твари смогут захватывать аванпосты, усиливая их оборону, а затем, приблизившись к вашей базе, начнут формировать осадные участки.

Таким образом, игрокам придется более внимательно наблюдать за прилегающей территории, дабы не допустить серьезных скоплений зомби, которые будут становиться только сильнее с каждым часом. Теперь вам понадобится все чаще проводить зачистки, а в худшем случае – собирать вещи и искать новое убежище, особенно играя на высоком уровне сложности.

Как уже было упомянуто ранее, это не все нововведения, которые придут в State of Decay 2: Juggernaut Edition вместе с 33 по счету обновлением. 10 мая авторы расскажут больше подробностей о том, чего стоит ждать выжившим в ближайшее время.