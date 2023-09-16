У State of Decay 2 появился новый разработчик, так как Undead Labs продолжает создавать State of Decay 3 ©

Прошло более 5 лет, с тех пор как разработчик Undead Labs выпустил State of Decay 2, игру о выживании на тему зомби, для платформ Xbox и ПК.

Сегодня компания Undead Labs, приобретенная Microsoft вскоре после запуска State of Decay 2, объявила о новом бесплатном обновлении для игры, но оно будет в основном создано новой командой разработчиков.

В сообщении Xbox Wire было объявлено, что британская Wushu Studios продолжит разработку и поддержку State of Decay 2, поскольку большая часть Undead Labs работает над ранее анонсированной State of Decay 3. Первое бесплатное обновление выйдет 18 сентября.

Это обновление добавляет в State of Decay 2 то, что называется «кривыми шарами», и предназначено для геймеров, которым через некоторое время игра может показаться повторяющейся.

В новом меню будут периодически появляться кривые шары — каждый со своим собственным повествованием — предлагающие новые цели, награды, типы врагов и многое другое. Кривой шар может быть положительным (например, поиск увеличенной добычи) или отрицательным (например, усиление обычных зомби несколькими способами); они могут быть временными или объективными; они могут повлиять на врагов, ваших выживших или других NPC. По сути, любой элемент игры, с которым вы, возможно, освоились, может и часто будет меняться.

Эти изменения также будут распространены на зомби в игре. «Кривые шары» могут заставить нежить совершать более сильные атаки, улучшить зрение и слух и даже заставить их взорваться или «нести зловоние, которое удушает и истощает выносливость любого выжившего, находящегося вблизи». Кривые шары также могут ослабить зомби.

Несмотря на обновление State of Decay 2, Undead Labs все еще работает над следующей игрой серии — State of Decay 3. Впервые об этом было объявлено в 2020 году, но с тех пор информации о статусе игры по сути не было.