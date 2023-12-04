State of Decay 3 может получить элементы игры-сервиса

State of Decay всегда была сосредоточена на элементах выживания и ремесленничества, чтобы придать уникальность жанру игр про зомби. В условиях снижения популярности подобных игр каждая из них стремится отличаться от остальных. У Undead Labs есть преимущество в силу своего фундамента: она предлагает более ориентированное на выживание приключение, чем типичная игра, ориентированная на экшен.

Однако студия, возможно, планирует использовать другой подход, чтобы помочь State of Decay 3 выделиться на фоне остальных. Объявление о вакансии от разработчика намекает на то, что игра будет ориентирована на живой сервис.

Было обнаружено, что Undead Labs разместила вакансию на нового сотрудника. Студия ищет кандидата с опытом работы, помимо прочего, в таких областях, как:

Онлайн-мультиплеер, игровые сервисы и операции.

State of Decay 3 впервые была показана в 2020 году с трейлером, который мало что рассказал о направленности игры. Однако, судя по всему, живые сервисы — это то направление, в котором Undead Labs движется. Таким образом, State of Decay 3 станет игрой, поддерживаемой в течение многих лет.