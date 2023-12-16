Для Station to Station вышло обновление с фоторежимом

Игра о железнодорожном строительстве с минималистичным и уютным дизайном. В этой игре вы начинаете со скромного участка земли в сельской местности, где у вас будет возможность построить свои первые станции и соединить их железной дорогой. Постепенно вы открываете новые территории и биомы, которые вы можете преобразовать и оживить своими путями.

Каждый уровень предлагает вам разные задачи, награды и механики, которые делают игру более разнообразной.