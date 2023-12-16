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Station to Station 03.10.2023
Инди, Другой симулятор, Песочница
5.5 17 оценок

Для Station to Station вышло обновление с фоторежимом

monk70
Новости

Разработчик инди-игр из Берлина (Германия) Prismatika и разработчик инди-игр из Утрехта (Нидерланды) Galaxy Grove сообщили, что они выпустили обновление «Фоторежим» для своего расслабляющего минималистичного симулятора железной дороги Station to Station, которое уже доступно для ПК в Steam.

Новое зимнее обновление фоторежима 1.2 также включает полную переработку пользовательского режима, предоставляя начинающим менеджерам полный набор интуитивно понятных опций для создания железнодорожной сети своей мечты.

Обновление 1.2 включает в себя 4 новых уровня, расположенных в существующих регионах, уже доступных в получившей признание критиков игре (таких как густой лесной Гриндейл, идиллические пески Санфордж или дикий запад Наггет-Крик).

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