Градостроительный симулятор SteamWorld Build получил релизный трейлер

Пришло время построить свой собственный шахтерский городок и добыть все эти ценные минералы.
Прошло четыре года с момента выхода SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, но сегодня наконец-то настало время вернуться к столь же очаровательной и странной франшизе Thunderful.
На этот раз нам предлагают довольно уникальную смесь градостроительства и подземелья: в SteamWorld Build нам предстоит построить, модернизировать и позаботиться о шахтерском городке, а также набрать шахтеров, чтобы добыть все ценные ресурсы из-под земли - что сложнее, чем кажется, ведь там внизу живут инопланетяне.
SteamWorld Build совсем скоро будет доступна для PC, PlayStation, Switch и Xbox (и включена в Game Pass). Чтобы узнать больше об этой очаровательной игре, вы можете посмотреть отзывы критиков на неё.
О, такое я люблю) попробуем
Интересная задумка, строительство над и под землей.