SteamWorld Build получила хвалебный трейлер

Сегодня Thunderful и The Station выпустили хвалебный трейлер SteamWorld Build, в котором подчеркивается любовь, которую игра получила от критиков с момента ее недавнего выпуска на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Трейлер также демонстрирует бесплатное DLC Jingle Bolts на праздничную тему, доступное сейчас, и обещает больше контента в будущем.
В обновлении Jingle Bolts вы обнаружите западную пустыню, в которой вы строите свой собственный город SteamWorld, превращенный в заснеженную зимнюю страну чудес, где даже ваши граждане ощущают дух праздника в рождественских шляпах и головах снеговиков. Все готово для украшения множеством новых предметов праздничной тематики, включая рождественские елки, заборы из леденцов, снеговиков и даже подарочные сани.
В 2024 году SteamWorld Build ждет еще больше обновлений, которые привнесут больше разнообразия и удовольствия в уютную песочницу с уникальной двухуровневой системой, в которой вы строите над землей и добываете добычу под землей.