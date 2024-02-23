Разработка SteamWorld Headhunter была приостановлена

Компания сообщила об этом в своем финансовом отчете за полный год, закончившийся 31 декабря 2023 года, но не уточнила почему именно. В этом же финансовом отчете компания сообщила, что SteamWorld Build не оправдала ожиданий издателя.

Headhunter была представлена в 2021 году и являлась "стилизованным и красочным приключением от третьего лица для совместной игры".

В настоящее время Thunderful реализует план реструктуризации, согласно которому 20 % сотрудников компании могут стать лишними. Конгломерат утверждает, что эти увольнения повысят его "рентабельность", но отмечает, что они также являются ответом на "чрезмерные инвестиции в прошлом".

Одним из таких вложений была покупка издателя Bridge Constructor компании Headup. Thunderful приобрела немецкую компанию за 13,3 миллиона долларов в 2021 году, но теперь утверждает, что хочет ее продать.

Говоря о своих издательских перспективах, Thunderful заявила, что "запланированная продажа Headup" находится в процессе реализации, но не сообщила, когда именно она планирует заключить сделку.

Как и многие другие компании, Thunderful потратила годы на то, чтобы приступить к масштабным слияниям и поглощениям, а потом поняла, что, возможно, слишком быстро расширилась. Результатом стали увольнения, списания и продажа активов.