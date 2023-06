Атмосферный геймплейный трейлер приключенческого стелс-экшена Steel Seed ©

Разработчик Storm in a Teacup прибыл на летнюю выставку Future Games Show Summer Showcase Powered by Intel с демонстрацией геймплея Steel Seed, новой стелс-экшен игры студии, которая выйдет в 2024 году для PC, PS5 и Xbox Series X.

Это долгожданное однопользовательское приключение создается на движке Unreal Engine 5 и отличается великолепным научно-фантастическим окружением, в котором так и хочется затеряться.

Не то чтобы у вас было так много времени, чтобы остановиться и полюбоваться пейзажами, не тогда, когда человечество находится на пороге смерти. Steel Seed переносит нас в мир, где человеческая раса поставила планету на грань уничтожения. Мы перенесемся на тысячи лет позже, после того, как машины с искусственным интеллектом вмешаются и спасут то немногое, что осталось от человечества, от катастрофы, вызванной тотальной экологической катастрофой. Остатки человеческой расы оказались под землей, и наша задача - защитить их от новой угрозы.

Steel Seed - это довольно большой сдвиг в жанре для Storm in a Teacup, которая больше всего известна по историческому хоррор-приключению 2019 года Close to the Sun. В этом выпуске 2024 года мы будем перемещаться по враждебному окружению с упором на скрытность. Будь то использование вертикального положения, чтобы настигнуть врагов, или использование вашего дрона-компаньона для оценки обстановки на поле боя, держаться в тени и укрытиях, похоже, будет ключевым моментом, чтобы максимально использовать ваши способности к быстрому исполнению.

Тем не менее, геймплей Steel Seed дает понять, что вы сможете выжить в боевых сценариях, если ваше укрытие будет раскрыто. Storm in a Teacup создает быстро развивающуюся тактическую систему рукопашного боя, которая позволит вам сражаться с небольшими группами врагов, перепрыгивая между атаками и нанося урон угрозам. Для пассивных и активных способностей можно будет зарабатывать улучшения, что позволит вам совершенствовать свои навыки по мере углубления в сюжет Steel Seed.

Игра Steel Seed выйдет только в 2024 году. А пока, почему бы не добавить Steel Seed в свой список желаний Steam, чтобы быть в курсе разработки?