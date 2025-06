Машины против человечества: стелс-экшен Steel Seed получил хвалебный трейлер

Итальянская студия Storm in a Teacup совместно с ESDigital Games представила новый трейлер научно-фантастического стелс-экшена Steel Seed. Проект от создателей Close to the Sun уже успел завоевать внимание публики и прессы благодаря своему мрачному миру, эмоциональному сюжету и стильному геймплею.

Steel Seed переносит нас в мрачное будущее, где Земля после катастрофы стала непригодной для жизни. Оставшееся человечество укрыто под землёй и находится под контролем машин. В центре сюжета — Зои и её дрон-компаньон Коби, которые исследуют запретные глубины технологического комплекса в поисках истины и шанса на спасение мира.

Игроков ждёт продуманный геймплей, сочетающий скрытность, паркур и динамичные сражения. Можно выбирать, пробираться мимо врагов в тени или вступать в бой — каждый подход вознаграждается по-своему. Зои обладает тремя деревьями навыков, открывающими 40 уникальных улучшений, а Коби не только помогает в бою и головоломках, но и становится эмоциональной опорой героини.

Мир Steel Seed впечатляет — от индустриальных руин до таинственных биодомов. А сюжет, переработанный лауреатом BAFTA Мартином Кордой, поднимает важные темы доверия, контроля и человечности.

Steel Seed уже доступна на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а в рамках летней распродажи действует скидка 25%.