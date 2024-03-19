Приключенческая стелс-игра Steel Seed получила новый геймплейный трейлер

Компания Storm in a Teacup опубликовала свежий трейлер геймплея своей новой игры под названием Steel Seed. Steel Seed — это однопользовательская приключенческая стелс-игра. Трейлер демонстрирует, как можно исследовать игровой мир и участвовать в боях. ESDigital Games опубликует игру, когда она выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store в конце 2024 года.
В Steel Seed вы играете за Зою, которую сопровождает летающий дрон Коби. Действие игры разворачивается в мрачном научно-фантастическом мире, в котором вам придется исследовать глубины враждебного подземного объекта в поисках ответов и ключа к выживанию человечества.
Зоя будет обладать некоторыми навыками паркура, которые игроки смогут использовать, чтобы перемещаться по подземному сооружению и получать тактическое преимущество. Более того, вы сможете избежать некоторых столкновений благодаря эффективному передвижению.
Интересно, что, хотя точного времени выхода игры нет, Storm in a Teacup также поделились системными требованиями игры для ПК. Компьютерным геймерам понадобится как минимум Intel i5-6500 или эквивалент AMD с 16 ГБ ОЗУ и NvidiaGTX 1070, AMD Radeon RX 580 или Intel ARC 580.
Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i7 4770K или AMD Ryzen 5 1600 с 16 ГБ ОЗУ и Nvidia RTX 2070, AMD Radeon RX 5700 или Intel ARC 770. Для игры также потребуется 50 ГБ свободного дискового пространства.
это что то новенькое, интересно
Ещё одна библейская история что ли? А булочки с трамвайчиками будут?:)))