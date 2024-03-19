Приключенческая стелс-игра Steel Seed получила новый геймплейный трейлер

Компания Storm in a Teacup опубликовала свежий трейлер геймплея своей новой игры под названием Steel Seed. Steel Seed — это однопользовательская приключенческая стелс-игра. Трейлер демонстрирует, как можно исследовать игровой мир и участвовать в боях. ESDigital Games опубликует игру, когда она выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store в конце 2024 года.

В Steel Seed вы играете за Зою, которую сопровождает летающий дрон Коби. Действие игры разворачивается в мрачном научно-фантастическом мире, в котором вам придется исследовать глубины враждебного подземного объекта в поисках ответов и ключа к выживанию человечества.

Зоя будет обладать некоторыми навыками паркура, которые игроки смогут использовать, чтобы перемещаться по подземному сооружению и получать тактическое преимущество. Более того, вы сможете избежать некоторых столкновений благодаря эффективному передвижению.

Интересно, что, хотя точного времени выхода игры нет, Storm in a Teacup также поделились системными требованиями игры для ПК. Компьютерным геймерам понадобится как минимум Intel i5-6500 или эквивалент AMD с 16 ГБ ОЗУ и NvidiaGTX 1070, AMD Radeon RX 580 или Intel ARC 580.

Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i7 4770K или AMD Ryzen 5 1600 с 16 ГБ ОЗУ и Nvidia RTX 2070, AMD Radeon RX 5700 или Intel ARC 770. Для игры также потребуется 50 ГБ свободного дискового пространства.