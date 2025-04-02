Приключенческий стелс-экшен Steel Seed задерживается, но ненадолго

Приключенческий стелс-экшен Steel Seed от итальянской студии Storm in a Teacup получил небольшую задержку. Первоначально релиз был намечен на 10 апреля, но теперь игра выйдет 22 апреля на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Разработчики объяснили перенос необходимостью дополнительной оптимизации. Во время сертификационных тестов возникли технические препятствия, и команда решила не спешить, чтобы избежать проблем на консолях и не выпускать игру в сыром виде.

По словам Илии Сванидзе, главы маркетинга ESDigital Games, цель студии – чистый запуск без багов и проблем с производительностью:

Мы знаем, как сильно вам не терпится погрузиться в это мрачное научно-фантастическое будущее, но небольшая задержка поможет нам предоставить лучший опыт.

Несмотря на перенос, ожидание будет недолгим – Steel Seed выйдет уже через пару недель.