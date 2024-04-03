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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8 504 оценки

15 минут нового геймплея Stellar Blade

monk70
Новости

Портал IGN опубликовал новый видеоролик, в котором показал 15 минут эксклюзивного игрового процесса из Stellar Blade, предстоящей ролевой игры, которая выйдет на PS5 26 апреля 2024 года. Видео демонстрирует исследование и сражения с различными злобными врагами в локации закрытого метро и канализации, а также битву с ужасающим боссом.

Stellar Blade — это ролевая игра в жанре экшен, разработанная Shift Up. Вы управляете главной героиней игры ЕВОЙ, членом 7-го воздушно-десантного отряда, посланной на Землю из инопланетной колонии, чтобы спасти человечество от злобного Найтибаса.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
i3I4KT0P

Робот-собачонка что-то не помогает совсем, только сЗАДи всё летает и летает...

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