15 минут нового геймплея Stellar Blade

Портал IGN опубликовал новый видеоролик, в котором показал 15 минут эксклюзивного игрового процесса из Stellar Blade, предстоящей ролевой игры, которая выйдет на PS5 26 апреля 2024 года. Видео демонстрирует исследование и сражения с различными злобными врагами в локации закрытого метро и канализации, а также битву с ужасающим боссом.
Stellar Blade — это ролевая игра в жанре экшен, разработанная Shift Up. Вы управляете главной героиней игры ЕВОЙ, членом 7-го воздушно-десантного отряда, посланной на Землю из инопланетной колонии, чтобы спасти человечество от злобного Найтибаса.
Робот-собачонка что-то не помогает совсем, только сЗАДи всё летает и летает...