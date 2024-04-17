Директор Stellar Blade был удивлён, что игроки сочли продавщицу красивее Евы

До релиза Stellar Blade, экшена от корейской студии SHIFT UP, осталось чуть больше недели. Одним из аспектов, привлекающих большое внимание, является внешний вид персонажей, завоевавший большую популярность в сети.
Директор игры Ким Хён Тэ недвно пообщался с Ёко Таро, создателем Nier. В ходе разговора Таро заявил, что ему не нравятся игры, в которых в магазинах крупным планом показывают продавца-консультанта, но в Stellar Blade "продавщица была настолько милой, что мне было все равно! Ее привлекательность казалась важнее любого дизайнерского решения".
В ответ на это руководитель игры сказал, что в студии были удивлены тем, что многим игрокам продавщица показалась более симпатичной, чем сама Ева, главная героиня игры. Он даже пошутил, что, возможно, в следующей игре им придется сделать ее главной героиней.
На самом деле, это стало для нас настоящей неожиданностью. Многие пользователи говорят, что девушка из магазина симпатичнее главной героини... Думаю, нам нужно сделать ее главной героиней нашей следующей игры.
Впрочем, Ёко Таро считает, что это просто дело вкуса, поскольку "Ева, главная героиня игры, тоже очень привлекательна" и должна понравиться японской публике даже больше, чем 2В, которую она считает "нетрадиционным" персонажем из-за ее белых волос.
Вот это новость, оказывается, у людей разные вкусы и кому-то продавщица больше нравится, чем главная героиня.
Скорее Скромнее!
Ну да, это удивительно, а вот Таки смотрится хорошо или возможно такое восприятие из-за причёски.
У Евы какое-то стрёмное лицо, надо было целиком ту модель копировать
Грядёт длц с продавщицой.
Потому что она выглядит на 14.1. Педофилычи в восторге от такой анимешки ))
если мне 14 и ей 14 разве это плохо. Вы пропустили суть - не жопа главная ценность игры, ну или не только))
Да. Главное продавщица и что ей 14 лет.