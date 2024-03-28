Душевая и целая комната для захвата движений: журналисты показали, как выглядит студия разработчиков Stellar Blade

В преддверии скорого выхода интригующего экшена Stellar Blade, который во многом напоминает NieR: Automata, японским журналистам удалось лично посетить студию разработчиков Shift Up. Издание Famitsu делится фотографиями со своего небольшого тура по офису, в стенах которого несколько лет создавалась игра. У создателей Stellar Blade есть собственный роскошный бар, душевая, отдельная комната для отдыха и еще много чего интересного.
Как отмечает Famitsu, студия Shift Up занимает все три огромных этажа 15-этажного здания. Практически все место посвящено здесь разработке Stellar Blade. В отдельной комнате можно было найти глиняные фигурки монстров из игры. Они послужили прототипом для создания реалистичных 3D-моделей, которые с помощью специальной машины захвата переносились в цифровой формат и корректировались для игры. Эти фигурки были изготовлены известными мастерами в Корее, которые были приглашены руководством студии, и после разработки игры их планируют оставить в офисе как память об игре.
Еще у Shift Up есть целая комната, где происходит захват движения, и установлена специальная машина для 3D-сканирования. Именно здесь сканировали тело популярной корейской модели для создания тела главной героини. Машина состоит из более 100 камер, и всего за 10 минут она способна создать детализированное трехмерное изображение любого объекта. А рядом с комнатой захвата находится костюмерная, где находятся около 200 разнообразных нарядов. Почти наверняка все эти костюмы мы увидим в Stellar Blade, если не на главной героине, то на других персонажах.
В качестве зоны отдыха разработчики Stellar Blade могут использовать четыре отдельные комнаты с панорамным видом на городской пейзаж, душевыми, массажными креслами и многим другим.
Они работают в кофейне?)))
Ого, у них даже душевая есть.