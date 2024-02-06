"У неё шикарные формы": директор Stellar Blade подтвердил, что тело героини основано на популярной корейской модели

Слэшер Stellar Blade от корейской студии Shift Up взбудоражил воображение игроков еще на момент анонса. Во многом игра привлекла внимание из-за очень красивой внешности главной героини, что стало крайне редко встречаться в игровой индустрии. Недавно в сети появилась информация, что якобы для создания такой привлекательной героини разработчикам пришлось обратиться к знаменитой корейской модели Син Джэ-юн. Сегодня авторы проекта официально подтвердили эту информацию.
Руководитель разработки Stellar Blade и по совместительству директор студии Shift Up Ким Хён Тэ в разговоре с журналистами сообщил, что они действительно сотрудничали с моделью Син Джэ-юн. По словам разработчиков, она послужила реальным прототипом для тела главной героини по имени Ева. Она обладает идеальными формами, которые позволили авторам создать действительно привлекательную девушку в игре. Тем не менее, лицо Евы было решено сделать уникальным.
За основу персонажа Евы мы действительно взяли модель Син Джэ-юнь. Мы подумали, что её телосложение будет хорошим эталоном для персонажа, которого мы искали. Но лицо было изначально создано собственными силами - это просто тело модели, которое мы отсканировали для игры.
— сообщил директор Stellar Blade.
На вопрос о том, почему команда остановилась на Джэ-юн в качестве модели для игры, Ким пояснил:
Конечно, это зависит от того, как вы определяете красивые тела, но для нас мы хотели создать наиболее привлекательное тело для пользователя, поэтому мы и решили работать с ней.
Stellar Blade выйдет на PS5 уже 26 апреля, а позднее обещает добраться до ПК.
У меня не обед, но держи
Нашёл ещё, тут чуть другое, ну вы поняли
Боже, та даже если бы разробы сами от себя модель нарисовали.. и что дальше, теперь баб без сисек делать? что бы фемки и разные моральные дегроды порадовались? Да срал я на них, женщина должна быть женщиной, а мужик мужиком, на том стоит мир.
А разные лесбы с геями пусть уедут на остров и попробуют там выжить ахахах
Особенно грустно на фоне этой новости выглядит превьюшка с главной героиней Star Wars Outlaws висящая в боковом окне с рекомендациями
Скажем спасибо корейцам, что в наше поехавшее время они продолжают клепать красивых героинь.
Наконец-то хорошая игра.
Игра ещё не вышла, будет она хорошей или нет-время покажет, всё же игры это не только дизайн персонажей
Ну уж точно лучше чем TLoU2, челопук 2, DLC для Horison....
Моё почтение корейским хирургам и вкусу Кима:)
Да что вы сиськи показываете?Жопу покажите! У героини Stellar Blade эта форма главная
Шикарна. Правильно, когда показывают персонажа которым можно любоваться или брать с него пример, стремиться к его красоте.
Снова сексуализация.
И это хорошо
Ну да конечно, но куклы уже надоедают все на одно лицо и по внешности не отличаются друг от друга.
Мне отвратительны фемки, но и не могу понять как куклы могут быть так популярны.
Что в этом хорошего?
А что плохого?
фига себе расизм, сказать что азиаты все на одно лицо
думаю без влажных салфеток здесь не обойтись
Базовый разработчик
Фигура класс, а личико не очень.
Фигура отличная
ох уж эти силиконовые сиськи)
Фигура очень не типичная для восточной Aзии, девочке сильно повезло с данными.
Это прям уважаю, особенно на фоне оленей из рокстеди.
Но вот есть у меня сильное подозрение, что это донатная помойка. А это хуже SJW
Это сингловая ААА игра для одного игрока без каких-либо микротранзакций.
От корейцев? Причём я слыхал, что у этих корейцев портфолио донатно-помойное.
У них есть мобильная дрочильня, да, но эта игра в партнерстве с Сони без онлайна или доната.
Каждый раз смешно с того, как подобные темы собирают вокруг себя спермотоксикозников 30+, которые радуются кусочкам жёп и сисек на фото.
Челы, у вас есть интернет, а в интернете есть нанмого больше. Пользуйтесь.
Я радовался сиськам в 0 лет и 60 буду
игра для куколодов и малолеток)
значит вам точно понравится :)
А что для тебя мужская игра? Это когда ты за оркоподобную феминистку уничтожаешь мужиков (которые в прошлых частях были токсичными маскулинными гигачадами, а в этой внезапно стали лoхами)?
Кукловодов.
При чём тут куколды? Ты даже не знаешь значения этого слова, да?..
Как раз для тебя! И ещё пиши правильно, куколод..... Блеать...