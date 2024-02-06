на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.4 282 оценки

"У неё шикарные формы": директор Stellar Blade подтвердил, что тело героини основано на популярной корейской модели

Gutsz
Новости

Слэшер Stellar Blade от корейской студии Shift Up взбудоражил воображение игроков еще на момент анонса. Во многом игра привлекла внимание из-за очень красивой внешности главной героини, что стало крайне редко встречаться в игровой индустрии. Недавно в сети появилась информация, что якобы для создания такой привлекательной героини разработчикам пришлось обратиться к знаменитой корейской модели Син Джэ-юн. Сегодня авторы проекта официально подтвердили эту информацию.

Руководитель разработки Stellar Blade и по совместительству директор студии Shift Up Ким Хён Тэ в разговоре с журналистами сообщил, что они действительно сотрудничали с моделью Син Джэ-юн. По словам разработчиков, она послужила реальным прототипом для тела главной героини по имени Ева. Она обладает идеальными формами, которые позволили авторам создать действительно привлекательную девушку в игре. Тем не менее, лицо Евы было решено сделать уникальным.

За основу персонажа Евы мы действительно взяли модель Син Джэ-юнь. Мы подумали, что её телосложение будет хорошим эталоном для персонажа, которого мы искали. Но лицо было изначально создано собственными силами - это просто тело модели, которое мы отсканировали для игры.

— сообщил директор Stellar Blade.

На вопрос о том, почему команда остановилась на Джэ-юн в качестве модели для игры, Ким пояснил:

Конечно, это зависит от того, как вы определяете красивые тела, но для нас мы хотели создать наиболее привлекательное тело для пользователя, поэтому мы и решили работать с ней.

Stellar Blade выйдет на PS5 уже 26 апреля, а позднее обещает добраться до ПК.

43
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
Кроллег
31
mashalle

У меня не обед, но держи

Спойлер
+ ещё 1 картинка
30
Exies27 mashalle
8
mashalle mashalle

Нашёл ещё, тут чуть другое, ну вы поняли

Спойлер
+ ещё 9 картинок
15
mashalle Exies27
6
Алексей Небесныйрыцарь mashalle
5
Gamer_P

Боже, та даже если бы разробы сами от себя модель нарисовали.. и что дальше, теперь баб без сисек делать? что бы фемки и разные моральные дегроды порадовались? Да срал я на них, женщина должна быть женщиной, а мужик мужиком, на том стоит мир.
А разные лесбы с геями пусть уедут на остров и попробуют там выжить ахахах

13
Hartelose
10
altair_nur

Особенно грустно на фоне этой новости выглядит превьюшка с главной героиней Star Wars Outlaws висящая в боковом окне с рекомендациями

7
L1HO

Скажем спасибо корейцам, что в наше поехавшее время они продолжают клепать красивых героинь.

5
kulikulikuli

Наконец-то хорошая игра.

4
GorryAttack

Игра ещё не вышла, будет она хорошей или нет-время покажет, всё же игры это не только дизайн персонажей

3
rewgerg43252 GorryAttack

Ну уж точно лучше чем TLoU2, челопук 2, DLC для Horison....

8
Аристов--Черный

Моё почтение корейским хирургам и вкусу Кима:)

3
Джейкоб Этезов

Да что вы сиськи показываете?Жопу покажите! У героини Stellar Blade эта форма главная

3
Кей Овальд

Шикарна. Правильно, когда показывают персонажа которым можно любоваться или брать с него пример, стремиться к его красоте.

2
warp 37

Снова сексуализация.

1
rewgerg43252

И это хорошо

6
TheLokich rewgerg43252

Ну да конечно, но куклы уже надоедают все на одно лицо и по внешности не отличаются друг от друга.

Мне отвратительны фемки, но и не могу понять как куклы могут быть так популярны.

-9
warp 37 rewgerg43252

Что в этом хорошего?

-5
Evil in the flеsh warp 37

А что плохого?

2
MrGutlya TheLokich

фига себе расизм, сказать что азиаты все на одно лицо

4
DrZoiberg

думаю без влажных салфеток здесь не обойтись

1
Sidiusz

Базовый разработчик

1
DAJIekceu

Фигура класс, а личико не очень.

0
-zotik-

Фигура отличная

0
Андрей Морозов

ох уж эти силиконовые сиськи)

0
Null Extremis

Фигура очень не типичная для восточной Aзии, девочке сильно повезло с данными.

-1
rewgerg43252

Это прям уважаю, особенно на фоне оленей из рокстеди.
Но вот есть у меня сильное подозрение, что это донатная помойка. А это хуже SJW

-4
2BLaraSex

Это сингловая ААА игра для одного игрока без каких-либо микротранзакций.

5
rewgerg43252 2BLaraSex

От корейцев? Причём я слыхал, что у этих корейцев портфолио донатно-помойное.

0
2BLaraSex rewgerg43252

У них есть мобильная дрочильня, да, но эта игра в партнерстве с Сони без онлайна или доната.

2
CAN I HABE PIZZA PLS

Каждый раз смешно с того, как подобные темы собирают вокруг себя спермотоксикозников 30+, которые радуются кусочкам жёп и сисек на фото.

Челы, у вас есть интернет, а в интернете есть нанмого больше. Пользуйтесь.

-6
evil_capcha

Я радовался сиськам в 0 лет и 60 буду

9
Mihanbo

игра для куколодов и малолеток)

-17
Magnusss

значит вам точно понравится :)

6
rewgerg43252

А что для тебя мужская игра? Это когда ты за оркоподобную феминистку уничтожаешь мужиков (которые в прошлых частях были токсичными маскулинными гигачадами, а в этой внезапно стали лoхами)?

6
cuckold

Кукловодов.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

При чём тут куколды? Ты даже не знаешь значения этого слова, да?..

0
TERMINATOR-T800

Как раз для тебя! И ещё пиши правильно, куколод..... Блеать...

0