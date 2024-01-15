Экшен Stellar Blade с сексапильной героиней может получить на релизе режим "Новой игры+"

Возможность повторного прохождения игры с уже полученными навыками и оружием в виде режима "Новой игры+" является практически неотъемлемой частью любой современной игры. В основном эта функция встречается в однопользовательских играх, позволяя игрокам переиграть игру с большинством обновлений, а также с повышенной сложностью противников и дефицитом ресурсов, что в целом делает второе прохождение более интересным. Это значительно повышает реиграбельность игры. Такой ожидаемый экшен с горячей главной героиней, как Stellar Blade, просто не сможет обойтись без "Новой игры+" уже на релизе.

В том, что в Stellar Blade на старте будет "Новая игра+", уверены журналисты из портала EssentiallySports. По их мнению, это в целом является обязательной функцией для большинства игровых новинок, и для дебютного экшена от Shift Up такая функция послужит отличным инструментом для удержания игроков, даже если у них возникнут вопросы по сюжету.

Также в СМИ убеждены, что "Новая игра+" в Stellar Blade нужна самой Sony. Это позволит компании избежать негативной критики от игроков, которая давно преследует компанию. Для тех, кто не в курсе, один из крупных эксклюзивов PS5 в прошлом году вышел без NG+. Это была игра Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games. Да, функция NG+ уже была подтверждена для игры в будущих обновлениях, но не была доступна на момент запуска в октябре 2023 года. На самом деле, многие из недавних эксклюзивов для PS4/PS5 выходили без NG+, что вызывало недовольство пользователей.

Принимая во внимание эту критику, кажется вероятным, что Sony постарается не повторить эту ошибку со Stellar Blade. Будучи консольным эксклюзивом, она изначально будет доступна только владельцам PS5. И им не понравится, если игра окажется лишенной NG+ на старте. Фанаты, которые с нетерпением ждут выхода Stellar Blade, недавно выразили это мнение и на Reddit. По их мнению, было бы идеально иметь возможность получить полный опыт от слешера с функцией повторного прохождения. Они призывают разработчиков уже сейчас обратить внимание на их просьбу.