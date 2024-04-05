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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8 530 оценок

IGN France снова опозорились: главный редактор заявил, что красивые женские персонажи "убивают женщин"

2BLaraSex
Новости

Недавний скандал вокруг IGN France, даже несмотря на то, что они принесли извинения, не собирается останавливаться. На этот раз отличился главный редактор портала, который решил вступить в спор с одним из игроков, защищающим дизайн Евы из Stellar Balde.

Игрок написал, что девушкам тоже нравятся такие женские дизайны, поэтому парни не должны бояться гиперсексуализации и из-за этого чувствовать себя "грязными". В ответ главный редактор IGN France Эрван Лафлериэль ответил: "Да-да, иди и скажи это женщинам, которых избивают, убивают, унижают, или которые совершают суицид из-за того, что они не соответствуют вымышленным мужским стандартам". Он добавил, что проблема не в самом дизайне, а в проценте мужчин, которые насмотрятся на игровых красоток, а затем в реальности требуют от женщин выглядеть также.

В конце Лафлериэль добавил, что игроки слишком остро отреагировали на фразу его коллеги о том, что дизайн Евы создан человеком, который никогда не видел женщин, а все потому, что они "вскормлены патриархатом".

Естественно, слова главного редактора IGN France мгновенно были высмеяны в интернете как полная глупость, причем даже девушками, которые заявили, что в первый раз слышат о том, чтобы женщина завидовала какой-нибудь игровой красотке и уж тем более совершала самоубийство из-за того, что не похожа на нее. Девушка в комментарии к новости написала:

Я рада, что наконец-то появилась симпатичная героиня, за которую можно играть независимо от того, во что она одета. Меня тошнит от злобных коренастых героинь, которых придумывают якобы для того, чтобы "представлять меня", и которые в итоге больше похожи на генерального директора Sweet Baby или Леона Кеннеди, чем на меня.
49
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
rewgerg43252

Забавно, учитывая огромное количество тиктоков на тему "как монетизировать вареник?".

19
Гена Транквилизатор

У редактрессы не вышло, вот и бесится

3
caliskan
которые совершают суицид из-за того, что они не соответствуют вымышленным мужским стандартам

А сколько умрет из за ожирения если будет соответствовать вымышленным фемковским стандартам?

15
Гена Транквилизатор
вымышленным

У меня плохие новости

5
mongol312 Гена Транквилизатор

не, ну не спорю - есть любители и таких. У нас был мужичок в арматурном цехе, так он прямо перся по таким. То, как он подкатывал к крановщице Кате((а Катенька там была просто загляденье - 38 лет и 150 кг сплошного позитива) - это просто шоу было. Сам метр с кепкой, плюгавый, а заглядывался только на таких. Вкусы у всех разные. Меня вот жутко заводят очень высокие, прям фетиш какой-то.

1
Perseus_33

Все эти журнашлюхи опозорились очень давно, когда хвалили за чемоданы тлоу2.

14
Dark Premium

А мне понравился тлоу 2 не смотря на повестку и фемотварей

-17
Гена Транквилизатор

Если бы только тлоу 2

11
Гена Транквилизатор Dark Premium
9
Zodyak Гена Транквилизатор

Ты запарил уже везде пихать это. Ты в игру то хоть играл чтоб понять в чем суть скриншота что ты скидывал или чисто зацепился за чье-то мнение? Сага была белой, когда она еще даже концептуально не существовала, как персонаж, а снимали ради отсылки на другую вселенную прикола ради. Вылезь из своего соевого мирка и узнай уже что отец ее ЧЕРНЫЙ и должен был его играть Лэнс Реддик, который ЧЕРНЫЙ, под него и писался сценарий

0
Кей Овальд

К мужикам, которые помирают в качалках, что бы соответствовать представлениям женщин о мужской красоте это, конечно, не относится.

14
Evzard

Кто эти умирающие в качалке мужики? Ссаные нытики с нулевой самооценкой видимо. Женщине умирающие в качалках нарциссы неинтересны.

-2
Fenharell

такие себе борцуны они конечно, так это лицемерно, за права женщин они, ну ок, пусть в афган поедут к талибам и права женщин там покачают или в Иран, или в любую похожую страну. Вот где как раз таки "патриархат", а не в игрушках.

Как будто кто то всерьез завидует игровым персонажам, по такой логике и мужиков надо делать всех скуфоподобными, а то меня угнетает геральт-качок просушенный в 50 лет или кратос на стероидах или любые супергерои, тот же бетмен от рокстеди, нереалистичнА!

8
Lex Kugel

Геральту 100лет примерно

1
Lex Kugel

Я бы Думгая и Дюка запретил бы у них бицуха больше(в два раза) чем у меня.

0
Fenharell Lex Kugel

в книге ему вроде 50+ было, или я уже путаю, оч давно их читал. Но в любом случае он нереально выглядит для своих лет, угнетение!)

0
SOLUS5678

И вот таких людей берут в журналисты???))))))))))) Нашёлся защитник сирых и убогих))))) Если женщина не видит разницу между игрой и жизнью может делать с собой что угодно " её тело её дело ".

4
Аристов--Черный

Такой же дурик, как и те что клянут игры во всех бедах из за показанной в них жестокости.

Всегда было забавно смотреть на "сочувствующих", которые типа отстаивают права группы - к которой не принадлежат и не знакомы с её проблемами, но очень громко выступают от её лица.

Нет большего оскорбления, чем кретин "защищающий" твои интересы.

3
Робот Колдун
которые в итоге больше похожи на генерального директора Sweet Baby или Леона Кеннеди

Не надо путать, эти страхолюдины вообще не чета Лëньке

3
Despot_Aspid

Вот вот, Лёню не троньте! Белый, гетеро и за красивыми девушками ухаживает. Таких гг сейчас днём с огнём.

2
mrKAB2N
Да-да, иди и скажи это женщинам, которых избивают, убивают, унижают, или которые совершают суицид из-за того, что они не соответствуют вымышленным мужским стандартам

Мы с этим животным видимо в совсем разных мирах живём!

2
Kenn1y

Это игра, тут могут, а в идеале должны быть красивые и гламурные персонажи, любому адекватному человеку за таких будет только приятнее играть.

2
Talendor3
а все потому, что они "вскормлены патриархатом".

они хоть патриархат видели? в арабские страны пусть сгоняют

2
Hugemozg

Странные конечно заявления, так то это должно работать в обе стороны, бабы должны избивать мужиков , а те впадать в депрессию и накладывать на себя руки из -за того ,что они не соответствуют компьютерным персонажам -накаченным с плоскими животами , брутальными и прочее и прочее...очередной тупой высер.

1
Artery Kaulitz

Похоже не зря данная игра выходит, столько "тайных активистов" раскрыла

0
Лобо

я бы ему ответил что по статистике если брать не благополучные семьи чаще умирает не жена а муж.

0
GoliafJx

Интересно дойдёт ли это всё до объявления красивых девушек ведьмами и последующем разведении костров как в старые времена?=)

0
Бенедикт Вольфрамович

Кто бы жаловался на суицид, когда мужчины выпиливаются в разы чаще чем женщины...

0
Авраам Линкольн

А где собственно здесь "красивый женский персонаж"? Это ж типичная ш*л*в*!!! Многие (особенно пубертатые школьники) путают действительно красивых женщин с ш*л*в*ми. У нас на трассе, таких "красивых женских персонажей" сотни и сотни! Но дело в том, что нормальный мужик в такого "красивого женского персонажа" не засунет даже ногу, не то что чл*н, чтобы не подхватить какую-нибудь венерическую заразу!

-16
Nodas

Я знал знал, что ты из ЛГБТ, вот сейчас ты наконец-то подтвердил мои подозрения, хорошо скрываешься

8
Авраам Линкольн Nodas

Шта? А ЛГБТ то тут при чем? У тебя там все нормально?

-2