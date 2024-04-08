"Игры - это развлечение": Автор Stellar Blade ответил на критику сексуального образа главной героини

Главной премьерой весеннего сезона игровых релизов абсолютно точно станет динамичный слэшер Stellar Blade от корейских разработчиков из студии Shift Up. Еще задолго до своего выхода проект наделал немало шума среди геймеров и представителей СМИ, все из-за привлекательной внешности девушек в игре. В особенности журналистов начал беспокоить слишком сексуальный образ главной героини Евы, что уже стало предметом целых статей. Их доводы вызвали немало объективной критики со стороны простых пользователей, а теперь ситуацию решил прокомментировать ключевой создатель Stellar Blade - генеральный директор студии Ким Хён Тэ.
Разработчик в своем заявлении достаточно осторожно напомнил, что игровая индустрия - это лишь одна из многочисленных форм проявления искусства, где возможна полная авторская свобода творчества. На вопрос японских журналистов с портала Ruliweb Ким Хён Тэ сообщил, что игры - это просто развлечение, и Stellar Blade не является исключением. Как отмечает разработчик, он понимает обеспокоенность западного сообщества, но призвал их быть менее критичными в отношении своего проекта.
Я знаю, что на Западе игровые персонажи должны выглядеть реалистично во многих отношениях, и что многочисленные проблемы, такие как гендерное и расовое разнообразие, переплетаются между собой. Однако "Stellar Blade" - это всего лишь развлечение и культурный продукт. Надеюсь, вы будете следить за этим, поскольку только что вышла забавная игра в жанре экшн.
— сообщил Ким Хён Тэ, генеральный директор Shift Up.
Выход Stellar Blade состоится уже 26 апреля на PS5, а позднее игра также должна выйти на ПК.
Всё просто, вот формула;
Мужик, сразу видно, БАЗА
"должны выглядеть реалистично" - то есть топ модели в реальном мире, это не реальные люди. Так и запишем.
эротика с порнографией не равно компьютерные игры
Блины это конечно не орехи, да
Ребят, я не смог найти фулл, я уверен он есть, но поиск по картинкам мне ничего не дал
Ради интереса р34 проверил - пусто.
Что-то мне подсказывает, что это автор этой статьи сам и сгенерировал этот арт. xD
А слева на картинке - кто?
Темненькая, это как я понял байонета.
она самая
Байонетта.
Надеюсь в будущем больше таких игр будет.
по факту, сейчас бы возмущаться, а не радоваться сексуальности как раньше