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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8 547 оценок

"Игры - это развлечение": Автор Stellar Blade ответил на критику сексуального образа главной героини

Gutsz
Новости

Главной премьерой весеннего сезона игровых релизов абсолютно точно станет динамичный слэшер Stellar Blade от корейских разработчиков из студии Shift Up. Еще задолго до своего выхода проект наделал немало шума среди геймеров и представителей СМИ, все из-за привлекательной внешности девушек в игре. В особенности журналистов начал беспокоить слишком сексуальный образ главной героини Евы, что уже стало предметом целых статей. Их доводы вызвали немало объективной критики со стороны простых пользователей, а теперь ситуацию решил прокомментировать ключевой создатель Stellar Blade - генеральный директор студии Ким Хён Тэ.

Разработчик в своем заявлении достаточно осторожно напомнил, что игровая индустрия - это лишь одна из многочисленных форм проявления искусства, где возможна полная авторская свобода творчества. На вопрос японских журналистов с портала Ruliweb Ким Хён Тэ сообщил, что игры - это просто развлечение, и Stellar Blade не является исключением. Как отмечает разработчик, он понимает обеспокоенность западного сообщества, но призвал их быть менее критичными в отношении своего проекта.

Я знаю, что на Западе игровые персонажи должны выглядеть реалистично во многих отношениях, и что многочисленные проблемы, такие как гендерное и расовое разнообразие, переплетаются между собой. Однако "Stellar Blade" - это всего лишь развлечение и культурный продукт. Надеюсь, вы будете следить за этим, поскольку только что вышла забавная игра в жанре экшн.

— сообщил Ким Хён Тэ, генеральный директор Shift Up.

Выход Stellar Blade состоится уже 26 апреля на PS5, а позднее игра также должна выйти на ПК.

31
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
MORDORR

Всё просто, вот формула;

13
undelite

Мужик, сразу видно, БАЗА

2
Ambrosian

"должны выглядеть реалистично" - то есть топ модели в реальном мире, это не реальные люди. Так и запишем.

2
Pycckuu_XAKEP

эротика с порнографией не равно компьютерные игры

1
Ambrosian

Блины это конечно не орехи, да

3
Kalpachok

Ребят, я не смог найти фулл, я уверен он есть, но поиск по картинкам мне ничего не дал

0
Lacunae

Ради интереса р34 проверил - пусто.

Что-то мне подсказывает, что это автор этой статьи сам и сгенерировал этот арт. xD

0
Mokou

А слева на картинке - кто?

0
nemsis94

Темненькая, это как я понял байонета.

0
DarkTenshi666 nemsis94

она самая

0
Esuguy

Байонетта.

0
Exies27

Надеюсь в будущем больше таких игр будет.

0
Rorschach93

по факту, сейчас бы возмущаться, а не радоваться сексуальности как раньше

-1