Издание Game Informer представило геймплей Stellar Blade

В преддверии выхода Stellar Blade на PlayStation 5, который состоится 26 апреля, будет выпущена демоверсия игры, позволяющая пройти примерно весь первый час игры. В преддверии выхода демоверсии в пятницу, 29 марта, журналистам уже удалось поиграть в неё раньше времени, а издание GameInformer поделилось записью нового геймплея.
Боевая система Stellar Blade сочетает в себе динамичные атаки с глубокой механикой парирования и уклонения, напоминающей Sekiro: Shadows Die Twice. Игрокам доступны различные виды оружия, каждое из которых обладает своими характеристиками и комбо.
Несмотря на то, что движущей силой проекта была NieR: Automata, бои в Stellar Blade зачастую более обдуманные и медленные, особенно при столкновении с крупными врагами. Парирование особенно полезно, так как оно позволяет зарядить навык, чтобы нанести огромный урон, как это было показано на примере некоторых боссов.
Помимо стандартного уклонения, в игре представлены два уникальных приема парирования: Blink, позволяющий телепортироваться за спину врага, и Repulse, создающий ударную волну, отталкивающую противников. Заполняя шкалу энергии, игроки могут использовать специальные бета-навыки, чтобы прерывать атаки врагов, оглушать их или наносить мощные удары.
В Stellar Blade есть два режима сложности: Нормальный режим и Сюжетный режим. В обычном режиме обычные враги могут убить вас, если вы ослабите бдительность. С первых попыток боссы тоже будут непростые. В сюжетном режиме игра показалась журналиста более щадящей, и вы можете включить опцию доступности под названием Action Assist, которая подскажет вам правильное время для парирования и уклонения в режиме QTE.
Демоверсия Stellar Blade позволяет исследовать часть игрового мира, сражаться с врагами, решать головоломки и находить секреты. Хотя она довольно линейна, но в ней все равно нашлось место для обходных путей с новыми врагами и спрятанными сокровищами. В лагерях вы можете отдыхать, восстанавливать здоровье, улучшать навыки, а также общаться с персонажами и узнавать больше о мире игры.
Гг конечно симпотичная, но в плане геймплея старенькая oniblade и её продолжение blades of time, смотрятся в разы лучше
Эта игрушка которую пиарили как супер-пупертехнологичную которой меняли название. В итоге судя по видео кроме пятой точки героине как и полагается азиатским разводилам ничего интересного нет. Нероавтоматик может спать спокойно конкурентка так себе.
Но клиенты будут и в основном мужское население начиная от школоты кончая женатиками которым не дают жены.