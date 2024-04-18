K-pop звезда посвятила новую песню релизу Stellar Blade

Корейские разработчики из студии Shift Up объявили о уникальном сотрудничестве с известной K-pop звездой для продвижения Stellar Blade. Певица под псевдонимом BIBI станет амбассадором ожидаемого экшена и проведет несколько концертных туров, исполняя музыку из игры. Вместе с этим исполнительница выпустит специальный трек в честь скорого релиза Stellar Blade.
Премьера композиции от BIBI состоится уже сегодня вечером в 19:00 по МСК. Вместе с этим будет выпущен специальный клип с живыми актерами, который будет посвящен постапокалиптическому миру Stellar Blade. Увидеть фрагмент клипа можно уже сейчас, в небольшом тизере, представленном выше.
BIBI может быть не слишком широко известна за пределами Южной Кореи, однако ее треки регулярно попадают в домашние музыкальные чарты с 2020 года. Сотрудничество с авторами Stellar Blade может помочь ей обрести широкую популярность среди геймерского сообщества, учитывая уникальный саундтрек экшена, который можно было оценить еще по демоверсии.
Напомним, ранее в демке была обнаружена секретная локация с новыми противниками и дополнительным сюжетом.
Вот это конечно они рекламят эту игру, уже ощущения что в этот маркетинг вложили почти так же как в саму игру...
Тут сыграл повышенный интерес к игре со стороны игроков(говорят что предзаказов уже несколько миллионов, хз правда ли) поэтому Сони и начала ещё больше пиарить игру. Если игра ещё и окажется добротной и принесет как прибыль, так и большие продажи, может Сони пересмотрит свою точку зрения наконец в отношении повестки...
я один из этих миллионов предзаказов, тупа из-за не сувания в рожу повестки купил её... Задолбали страшнучие бабы которые с экрана в игре не исчезают....
Я с тобой согласен полностью))) и да, я тоже оформил предзаказ...
Что за блевотина на носу? Проблемы со здоровьем?