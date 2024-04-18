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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 600 оценок

K-pop звезда посвятила новую песню релизу Stellar Blade

Gutsz
Новости

Корейские разработчики из студии Shift Up объявили о уникальном сотрудничестве с известной K-pop звездой для продвижения Stellar Blade. Певица под псевдонимом BIBI станет амбассадором ожидаемого экшена и проведет несколько концертных туров, исполняя музыку из игры. Вместе с этим исполнительница выпустит специальный трек в честь скорого релиза Stellar Blade.

Премьера композиции от BIBI состоится уже сегодня вечером в 19:00 по МСК. Вместе с этим будет выпущен специальный клип с живыми актерами, который будет посвящен постапокалиптическому миру Stellar Blade. Увидеть фрагмент клипа можно уже сейчас, в небольшом тизере, представленном выше.

BIBI может быть не слишком широко известна за пределами Южной Кореи, однако ее треки регулярно попадают в домашние музыкальные чарты с 2020 года. Сотрудничество с авторами Stellar Blade может помочь ей обрести широкую популярность среди геймерского сообщества, учитывая уникальный саундтрек экшена, который можно было оценить еще по демоверсии.

Напомним, ранее в демке была обнаружена секретная локация с новыми противниками и дополнительным сюжетом.

5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Mazaxati

Вот это конечно они рекламят эту игру, уже ощущения что в этот маркетинг вложили почти так же как в саму игру...

4
Han Yslat

Тут сыграл повышенный интерес к игре со стороны игроков(говорят что предзаказов уже несколько миллионов, хз правда ли) поэтому Сони и начала ещё больше пиарить игру. Если игра ещё и окажется добротной и принесет как прибыль, так и большие продажи, может Сони пересмотрит свою точку зрения наконец в отношении повестки...

5
Mazaxati Han Yslat

я один из этих миллионов предзаказов, тупа из-за не сувания в рожу повестки купил её... Задолбали страшнучие бабы которые с экрана в игре не исчезают....

4
Han Yslat Mazaxati

Я с тобой согласен полностью))) и да, я тоже оформил предзаказ...

2
Случайный Игрок

Что за блевотина на носу? Проблемы со здоровьем?

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